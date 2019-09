"Perdón, me voy": Joven huye con más de 45.000 dólares obtenidos por su familia tras vender una casa y les deja una escueta nota de despedida

Un joven de 21 años huyó este miércoles llevándose 45.000 dólares y más de 30.000 bolivianos (unos 4.300 dólares), que su familia obtuvo de la venta de su casa en la ciudad de El Alto (Bolivia), informó la emisora Erbol.

"Perdón, me voy", dice la escueta nota que dejó Michael Domingo a sus padres antes de desaparecer.

Hijo huye llevándose 45 mil dólares de la venta de la casa de sus padres https://t.co/XosfJeq3ed — ERBOL (@ErbolDigital) September 12, 2019

El padre del joven, Domingo Rojas, le pidió a su hijo a través de medios locales que regrese a casa. "Por favor hijo no me hagas daño, por favor devuelve la plata, 45.000 dólares que te has llevado. Devuelve hijo, no va a pasar nada, te voy a perdonar", señaló el hombre, subrayando que "todo tiene solución".

"Ese dinero también era para ustedes, yo también estoy viejo. No quiero morir con esa preocupación, por favor hijo vuelve a la casa", instó Rojas, quien cree que la actitud de Domingo fue influenciada por otras personas.