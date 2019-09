Sentencian a 14 días de prisión a la estrella de 'Mujeres desesperadas' por fraude universitario

La actriz estadounidense Felicity Huffman, conocida por su papel como Lynette Scavo en la serie de televisión 'Mujeres desesperadas' ('Desperate Housewives'), fue sentenciada a 14 días de prisión por fraude. La mujer también debe realizar 250 horas de servicios comunitarios y pagar una multa de 30.000 dólares.

Huffman reconoció haber pagado 15.000 dólares de sobornos para que las respuestas al examen de su hija fueran corregidas en secreto en 2017.

"Lo siento profundamente por los estudiantes, padres, colegios y universidades que se han visto afectados por mis acciones. Lo siento por mi hija Sophia, mi hija Georgia, y mi esposo Bill. Los he traicionado a todos", dijo Huffman a la corte de Boston este viernes.

"He infringido la ley, engañado a la comunidad educativa, traicionado a mi hija y le he fallado a mi familia", escribió Huffman en una carta a la jueza Indira Talwani, y confesó que su hija mayor, Sophia, no era consciente del fraude y que se sintió devastada cuando se enteró.

Según Talwani, pese a que Huffman ha aceptado toda la responsabilidad por sus acciones, "tratar de ser una buena madre no excusa" lo que hizo.

Decenas de personas, entre ellas las actrices de Hollywood Felicity Huffman y Lori Loughlin, de 'Full House', fueron inculpadas este marzo por el pago de millonarios sobornos para que sus hijos fueran admitidos en prestigiosas universidades estadounidenses.