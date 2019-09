Jugador de 'Call of Duty' que ideó una llamada falsa a la Policía que llevó a la muerte de un joven es condenado a 15 meses de prisión

Casey Viner, de 19 años y natural de Ohio (EE.UU.), fue sentenciado este viernes a 15 meses de prisión por reclutar a un 'pranker' (bromista) para hacer una falsa llamada de emergencia que llevó a la Policía a matar a un hombre inocente en Kansas en el 2017, informa AP.

En diciembre de ese año, Viner, después de discutir con Shane Gaskill, su compañero en el videojuego en línea 'Call of Duty: WWII', ideó sabotearlo, haciendo que la Policía fuera a su departamento por una falsa denuncia de tiroteo.

No obstante, él no realizó la llamada, sino que contrató al bromista Tyler Barriss, quien avisó a la Policía de un tiroteo y un secuestro en la dirección de Gaskill. Cabe mencionar que Gaskill, de 20 años, había proporcionado a Viner una dirección en Wichita (Kansas) que no era la suya.

Por lo tanto, los agentes acudieron al domicilio de una persona no relacionada con ninguno de los jugadores: Andrew Finch, de 28 años.

Cuando Finch abrió la puerta para ver por qué la Policía estaba en frente de su casa, fue tiroteado mortalmente por uno de los agentes, quien pensó que el supuesto sospechoso iba a sacar un arma.

Demandas y condenas

La familia de la víctima demandó a la ciudad de Wichita y a los agentes involucrados, pero el jefe local de la Policía rechazó inculparlos. Su denuncia todavía está en proceso.

Por otro lado, en el marco de la investigación del caso, fue identificado Barriss, el hombre que realizó la falsa llamada. En el pasado mes de marzo, Barriss fue sentenciado a 20 años de prisión, después de declararse culpable de 51 cargos por hacer llamadas de emergencia falsas y amenazas por todo el país, incluida la llamada fatal de Kansas.

Casey Viner, al principio, negaba su participación en el suceso, por lo que posteriormente fue acusado también de obstrucción a la justicia. Además de los 15 meses de prisión, el juzgado le prohibió jugar videojuegos durante dos años.