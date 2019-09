Desnudos robados, confesión de la CIA y cubos Rubik: Las memorias de Snowden en su nuevo 'Registro Permanente'

El experto informático que reveló en 2013 un esquema masivo de espionaje por parte de EE.UU., Edward Snowden, ha compilado en un nuevo libro las memorias de su trabajo con las agencias de inteligencia estadounidenses hasta su posterior exilio en Rusia.

Titulado 'Permanent Record' ('Registro permanente'), el texto que saldrá a la venta el martes revela varios detalles de las operaciones secretas cotidianas tanto de la CIA como de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés).

Cubos Rubik

En su filme biográfico de 2016, Snowden le indicó al director Oliver Stone que incluyera una escena en la que aparece robando datos de la NSA mediante un cubo Rubik con una tarjeta de memoria dentro, sin entonces revelar si el episodio en realidad ocurrió. Ahora, el denunciante lo confirma y asegura que esa no fue la única forma en que extrajo información.

"En mi punto más paranoico, [coloqué la tarjeta] en [la parte interna de] mi mejilla, para poder tragarla de ser necesario", señaló el excolaborador de la NSA en el texto, citado por Wired, en el que también afirma haber utilizado sus calcetines para robar los datos secretos.

Confesión de la CIA

Por otra parte, Snowden recontó haberse sentido aún más impulsado a revelar secretos oficiales luego de que los medios, meses atrás de que sus denuncias dieran la vuelta al mundo, prácticamente pasaran por alto una declaración pública de la CIA en la que la agencia confesaba trabajar en torno a una vigilancia total.

En concreto, en una conferencia pública en Nueva York en 2013, el entonces jefe de Tecnología de la CIA, Ira Hunt, manifestó: "Está casi a nuestro alcance computar toda la información generada por el ser humano". Añadió que los agentes tienen la capacidad de espiar cada una de las comunicaciones y rastrear los teléfonos inteligentes incluso cuando están apagados.

Vigilancia íntima

En este sentido, Snowden dejó en claro que sus excolegas de la NSA tenían acceso a toda clase de información privada de los ciudadanos gracias a una poderosa herramienta llamada XKEYSCORE.

En concreto, el experto en informática asegura que el personal de la agencia a menudo robaba fotografías y videos íntimos para usarlos como "una especie de moneda informal en la oficina". Añade que otro de los usos de la herramienta era lo que denominó LOVEINT: espiar a los propios novios, esposos, amantes o parejas potenciales.

Adicionalmente, Snowden aprendió del uso de ese 'software' que "casi todas las personas en el mundo" que han estado en línea han visto pornografía.

A punto de ser pillado

El denunciante, por otra parte, reveló cómo estuvo a punto de ser pillado con las manos en la masa mientras trasladaba una computadora donde había guardado secretos de inteligencia.

"Así que me detuvieron en el pasillo mientras me llevaba esta vieja máquina y un supervisor me dice: '¿Qué estás haciendo con esta máquina?' Y lo miro con franqueza y digo: 'robando secretos'", recontó Snowden, añadiendo que ambos empleados de la NSA se echaron a reír y continuaron su rumbo.

FSB, matrimonio y vida en Moscú

Finalmente, Snowden ha escrito en su nuevo libro que, pese a ser contactado por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso), nunca ha cooperado con esos agentes durante sus seis años de exilio en Moscú.

El exfuncionario estadounidense de 36 años revela que en esa ciudad, hace dos años, contrajo matrimonio en secreto con su novia de larga data, Lindsay Mills, según detalla en 'Registro permanente'. Snowden ahora vive con ella en un apartamento de dos habitaciones en la capital rusa.

