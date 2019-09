Paul McCartney y Ringo Starr grabarán una versión 'cover' de una de las últimas canciones de John Lennon

Los exmiembros sobrevivientes del grupo The Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr, grabarán una versión 'cover' de una canción escrita por su excolega John Lennon en el último año de su vida, según informó este sábado el periódico The Guardian.

Lennon escribió la canción titulada 'Grow Old with Me' cuando trabajó en 'Double Fantasy', el último álbum que hizo antes de ser asesinado a tiros frente a su edificio en Manhattan (Nueva York, EE.UU.) en 1980.

La grabación incluirá una línea de la canción 'Here Comes The Sun' del cuarto miembro de The Beatles, George Harrison, que murió de cáncer de pulmón en el 2001. "Entonces, en cierto sentido, seremos cuatro de nosotros", dijo Starr.