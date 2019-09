The Washington Post: EE.UU. evalúa una respuesta militar seria a los ataques contra Saudi Aramco

La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, contempla una respuesta militar seria a los ataques con drones que este sábado paralizaron la producción de dos refinerías en Arabia Saudita, según indicaron fuentes anónimas a The Washington Post.

El reporte se produce luego de que Trump sostuviera una reunión este domingo con su secretario de Defensa, Mark Esper, tras la que aseguró que su país está "preparado para actuar" pero se encuentra a la espera de la "verificación" de Riad.

Según una de las fuentes, Washington asume que la ofensiva no provino de Yemen — considera que los hutíes, que la reivindicaron, no la llevaron a cabo solos o, simplemente, no participaron— debido a la avanzada naturaleza de los ataques, de acuerdo con los análisis preliminares de los daños en las refinerías de Saudi Aramco en Abqaiq y Khurais.

No obstante, esas mismas evaluaciones, realizadas por el Gobierno de EE.UU., encontraron que 15 estructuras en Abqaiq fueron dañadas en su costado oeste-noroeste, y no en su parte sur, factores que apuntan a que el ataque efectivamente provino de Yemen, subraya el diario.

Sin embargo, mientras que Trump no ha mencionado a ningún culpable, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, acusó a Irán de haber lanzado el bombardeo. En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní ha calificado de "incomprensibles y sin sentido" las declaraciones del diplomático.

"La política de ejercer la máxima presión [sobre Teherán], que los estadounidenses siguieron, aparentemente, debido a su fracaso, se precipitó hacia las mentiras máximas", ha aseverado el portavoz de la Cancillería, Abbás Mousaví.

Entretanto, según el medio estadounidense, algunos funcionarios del Pentágono han urgido a la Administración a tener cautela ante cualquier decisión militar.

