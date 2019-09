"¿Eres famosa?": Mujeres sauditas se rebelan contra el vestido tradicional y lucen ropa occidental (FOTOS)

Algunas mujeres sauditas están desafiando la ley islámica y empiezan a dejar de usar las tradicionales túnicas al salir de casa. El trabajo es el único lugar donde siguen vistiéndose de forma habitual.

Mashael al-Jaloud, de 33 años, apareció el pasado fin de semana en una zona comercial de Riad vestida con ropa europea, en medio del asombro generalizado de otras mujeres. Según AFP, algunas la confundieron con una celebridad o modelo, y le preguntaron: "¿Eres famosa?". Mashael al-Jaloud se rio y les dijo que era una saudita normal.

Manahel al-Otaibi, activista, revisa su teléfono móvil mientras camina con ropa occidental en la calle al Tahliya de Riad, el 2 de septiembre de 2019. / Fayez Nureldine / AFP

Otra mujer que entró en la zona comercial vestida al estilo occidental fue Manahel al-Otaibi, de 25 años, que lleva cuatro meses sin ponerse abaya. "Solo quiero vivir como quiero, libremente y sin restricciones. Nadie debería obligarme a llevar algo que no quiero", explica a AFP. En julio la joven publicó un video en Twitter en el que se ve cómo le prohíben entrar en otra zona comercial vestida con ropa europea. Pese a sus intentos de persuadir a los guardias, no le permitieron pasar. El centro respondió a su tuit afirmando que no dejaría pasar a 'violadores de normas morales'.

Una mujer saudita en la sala de embarque del aeropuerto de Jeddah el 6 de agosto de 2019. / AFP

En una entrevista con CBS, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, subrayó el año pasado que la 'sharía' o ley islámica no necesariamente obliga a un código de vestimenta. "Las normas son muy claras y estipuladas en las leyes de la 'sharía': que las mujeres usen ropa decente y respetuosa, al igual que los hombres", dijo el príncipe, subrayando que ello "no especifica particularmente una abaya negra o una cubierta de cabeza negra". "La decisión queda totalmente en manos de las mujeres para decidir qué tipo de ropa decente y respetuosa eligen a usar", cita sus palabras CBS.