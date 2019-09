Trump asegura que cuando llegó a la Casa Blanca había escasez de munición

El presidente de EE.UU., Donald Trump, asegura que cuando estrenó su mandato en 2017 había escasez de munición en el país, según lo expresó este lunes en el Despacho Oval de la Casa Blanca durante una rueda de prensa conjunta con el príncipe heredero de Baréin, Salman bin Hamad bin Isa Al Jalifa.

"Cuando llegué aquí hace casi tres años el general [James] Mattis me dijo: 'Señor, tenemos muy poca munición'", reveló Trump, que añadió que en ese momento catalogó la situación de "terrible", ya que había un país —cuyo nombre no especificó— con el que podían "haber tenido un conflicto". Aunque la situación la heredó de la Administración Obama y de otras anteriores, el presidente estadounidense hizo hincapié en que no quiso culpar a nadie de ello, si bien dijo que no quería que nada parecido volviera a ocurrir.

El inquilino de la Casa Blanca declaró que en la actualidad EE.UU. "tiene más municiones, misiles, cohetes y tanques", así como aviones de combate. "Ahora tenemos los mejores del mundo. Todos quieren comprarlos", añadió Trump. En la misma línea, dijo que, pese a que su país no desea la guerra, está más preparado que nadie para un hipotético conflicto.

Por otro lado, Trump y el príncipe bareiní abordaron temas como el ataque con drones contra dos refinerías de Arabia Saudita, que aseguran estar investigando, así como las relaciones de Washington con Teherán y Pionyang, el precio del petróleo o el acuerdo de paz entre Palestina e Israel, entre otras cuestiones.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!