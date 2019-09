"Fenómenos aéreos no identificados": La Marina de EE.UU. confirma por primera vez la autenticidad de tres vídeos con ovnis

La Marina de EE.UU. ha admitido por primera vez de manera oficial que los tres vídeos de ovnis grabados en 2004 y 2015 por la organización dirigida por Tom DeLonge, exvocalista de la banda de punk Blink 182, son imágenes de objetos "desconocidos" reales que violaron el espacio aéreo estadounidense. Así lo expresó este martes Joseph Gradisher, portavoz de la Armada, en declaraciones a Vice.

"La Marina considera los fenómenos recogidos en esos tres vídeos como no identificados", dijo el vocero de la Marina estadounidense, que nunca había abordado el contenido de esas grabaciones. Según el medio estadounidense, la comunidad ovni utiliza cada vez más la etiqueta "fenómenos aéreos no identificados" para referirse a los objetos desconocidos que surcan los cielos.

Entusiasmo y sorpresa

John Greenwald, responsable de la web The Black Vault, el mayor archivo civil de documentos gubernamentales desclasificados, solicitó en agosto a la Marina que revisara los tres videos. "Esperaba realmente que cuando el Ejército de EE.UU. abordara los videos […] los etiquetara como 'drones' o 'globos'", dijo Greenwald. Asimismo, detalló que registraron los "fenómenos" como "no identificados", hecho que le sorprendió y entusiasmó, además de motivarle "a presionar más por la verdad".

Según Roger Glassel, colaborador de la revista UFO-Aktuellt, se trata de un hecho notable. "Que la Marina utilice el término 'fenómenos aéreos no identificados' muestra que ha ampliado lo que se espera que informen los pilotos de combate estadounidenses para investigar cualquier cosa desconocida en su espacio aéreo", dijo Glassel. Asimismo, el experto añadió que todavía no está claro si estas investigaciones tienen como fin encontrar la causa del fenómeno ovni o contrarrestar intrusiones no identificadas por parte de adversarios desconocidos.

Por su parte, el bloguero Jack Brewer —considerado una eminencia en el mundo de los ovnis— hizo un llamamiento a la cautela tras declaraciones de la Marina de EE.UU. "Es importante priorizar los datos disponibles para una revisión pública", dijo Brewer, que aboga por no leer más de lo que literalmente se dice en la declaración. En la misma línea, Vice señala que la postura de ese organismo no significa que esos objetos no identificados sean de otro mundo o de origen extraterrestre.

