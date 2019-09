¿Por qué el tradicional Grito de Independencia en México se convirtió en un llamado a la reconciliación?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó el llamado de reconciliación nacional de algunos de sus más férreos críticos, quienes celebraron la manera en que el mandatario condujo la ceremonia del Grito de Independencia.

"Me gustó mucho un replanteamiento, una actitud muy digna de algunos adversarios hablando de que era el momento de una reconciliación. Yo les tomo la palabra", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina de este martes 17 de septiembre.

"Creo que necesitamos la unidad. Si tenemos el propósito de que progrese el país con justicia, que haya crecimiento con bienestar, que haya justicia con libertades, si coincidimos en eso, en garantizar la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir, que nunca se piense en el autoritarismo, en la mano dura, ni en la mano blanda, nada de dictadura, sino construir una autentica democracia, sobre eso nos entendemos", dijo.

López Obrador agregó que "la vida sería muy aburrida" si todos pensaran igual y celebró el derecho a discernir.

¿Qué ocurrió en el Grito?

Durante el acto, realizado la noche del 15 de septiembre para conmemorar el inicio de la Guerra de Independencia contra la monarquía de España en 1810, López Obrador dio el tradicional Grito desde el balcón ubicado en Palacio Nacional de manera sobria, sin acompañantes (salvo su esposa Beatriz Gutiérrez) y con un mensaje conciliador.

En el Grito, donde se celebra a los héroes nacionales que iniciaron la lucha independentista que dio origen a México como país soberano, la tradición dicta que los presidentes deben nombrar a los próceres de la patria tras recibir la bandera y tocar una campana.

Posteriormente cada mandatario tiene la libertad de dar un toque personal a la ceremonia al honrar a personajes o situaciones de su elección, lo cual forma parte del discurso político de cada presidente.

Fue así que de manera solemne, López Obrador vitoreó a las comunidades indígenas, los héroes anónimos, la libertad, la justicia, la democracia, la soberanía, la fraternidad universal, la paz y la grandeza cultural de México.

Otro hecho que resaltó durante la ceremonia es que, a diferencia de años anteriores, no hubo registro de "acarreados", es decir, personas pagadas y llevadas en camiones para ocupar las filas más próximas al balcón de Palacio Nacional donde aparece el presidente. Una medida que se hacía para contener los gritos de protesta durante el acto.

Una situación que contrastó con lo ocurrido en años anteriores con los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Al término de la ceremonia, la gente comenzó a gritar consignas de apoyo a López Obrador, como "sí se pudo" o "no estás solo", palabras que reflejaron un cambio cualitativo en la forma en la que se había desarrollado el acto en la última década.

¿Qué dijeron los opositores?

Las declaraciones del presidente se produjeron luego de que varios de sus críticos, como el historiador Enrique Krauze, celebrasen el "magnánimo" grito de López Obrador y viesen en este hecho el primer paso para la reconciliación nacional en un país marcado por las constantes discusiones entre grupos de derecha e izquierda.

Otros comunicadores, que se han identificado como parte de la oposición, también aplaudieron la solemne actuación del presidente, como fue el caso de la conductora Fernanda Familiar.

Un grito sin re chifla, ni un invitado en balcones, ni salones,

sin hijos, austero y sincero.

Un Viva México, con democracia, libertad, con héroes anónimos...

Un grito de un México que merece un buen rumbo.

El periodista Joaquín López Dóriga y el analista Víctor Trujillo, conocido por su personaje del payaso Brozo, también emitieron algunos comentarios favorables.

Una situación que provocó sorpresa entre algunos usuarios de redes sociodigitales, lo que generó todo tipo de comentarios y reacciones.

Otro de los personajes que sorprendió con sus comentarios fue el político conservador Diego Fernández de Cevallos, un antagonista histórico a quien López Obrador ha señalado como parte de la "mafia del poder".

"Me pareció la mejor ceremonia que yo he visto. Fue sobrio, republicano, serio, no hubo alaraca", dijo Fernández de Cevallos, referente del partido conservador PAN, durante su intervención en Milenio Televisión.

▶#AzucenaxMILENIO | El Grito de AMLO ha sido la mejor ceremonia que he visto, incluso que el de Fox y Calderón: Diego Fernández de Cevallos



Sin embargo, otros personajes como el expresidente Vicente Fox mantuvieron las críticas hacia el actual mandatario, lo que les generó varios señalamientos en redes.

Que solito y poca cosa se veía López en el balcón de palacio.

Lo que hace la soberbia y el poder, un palacio para el solito.

Tras la victoria electoral de López Obrador, y su llegada al poder como presidente, se ha registrado un clima de polarización política que se ha manifestado en discusiones como la de 'chairos' contra 'fifís', términos con los que en México se alude a sectores progresistas y conservadores.

Una discusión política que ha avivado el debate en torno a cuestiones como la lucha de clases o temas como el racismo y xenofobia al interior de la sociedad mexicana.

De ahí la trascendencia del llamado a la reconciliación hecho por algunos de los referentes ideológicos de la oposición, que han cuestionado sistemáticamente el proceder del presidente López Obrador desde que tomó posesión el 1 de diciembre de 2018.

Según las últimas encuestas, la calificación al Gobierno y la figura del presidente López Obrador ronda el 70 % de aprobación ciudadana.

