Japón asegura que no hay pruebas que involucren a Irán en los ataques contra las dos refinerías saudíes

El ministro de Defensa de Japón, Taro Kono, dijo que no hay pruebas que demuestren que Irán esté involucrado en los ataques del pasado sábado con drones contra dos refinerías de petróleo de Arabia Saudita, según lo declaró este miércoles en rueda de prensa, informa Reuters.

"No tenemos constancia de ninguna información que apunte a Irán", aseveró Kono. "Creemos que los hutíes llevaron a cabo el ataque teniendo en cuenta la declaración de responsabilidad", agregó el ministro nipón. Asimismo, añadió que Tokio no participará en ningún tipo de represalia militar contra el país persa —opción que la Administración Trump no descarta— y que buscará una solución diplomática a la crisis actual.

