"Injusticia flagrante": Prominentes figuras rusas se movilizan en defensa del actor encarcelado Pável Ustínov

Varios representantes de la comunidad artística, personalidades de la televisión, jefes de los medios y políticos de Rusia han exigido justicia para el joven actor Pável Ustínov, que fue encarcelado por presuntamente agredir a un policía durante las manifestaciones en Moscú el mes pasado.

¿Qué pasó?

Este lunes, un tribunal de la capital rusa condenó al actor a 3,5 años de colonia por emplear la violencia contra un policía antidisturbios en el centro de Moscú durante la manifestación no autorizada del pasado 3 de agosto. Según los materiales del caso, el sargento de policía Alexánder Liagin detuvo a Ustínov por "violar el orden público y participar activamente en los disturbios", pero este opuso resistencia, por lo que el agente sufrió una dislocación del hombro y pasó 20 días en el hospital.

Sin embargo, el acusado se declaró inocente e insiste en que no participaba en la manifestación, sino que simplemente esperaba a un amigo al lado de una estación del metro. La Defensa apeló la sentencia ante un tribunal de alto nivel.

Movilización en defensa

El caso tuvo una amplia repercusión entre los actores y otras figuras públicas, que pidieron la liberación inmediata de Ustínov a través de las redes sociales. El reconocido actor ruso Konstantín Raikin, director del teatro moscovita Satirikón y de la Escuela Superior de Artes Escénicas, donde estudió el joven, se mostró "indignado" por la condena y convencido de la inocencia del actor, prometiendo "luchar" por él junto con "toda la escuela".

Andréi Turchak, uno de los principales parlamentarios del partido gobernante Rusia Unida, también apoyó al actor, calificando la pena de prisión como "una injusticia flagrante" que "no será ignorada ni silenciada". El político subrayó que en todos los videos desde el lugar de la detención "se ve que el chico simplemente estaba parado al lado del metro". "No tocó a nadie, no violó el orden público y, por supuesto, no esperaba un arresto", recalcó en su cuenta de Instagram.

Los redactores jefes de tres medios rusos —la radio Ejo Moskvý, el canal Dozhd y el diario Nóvaya Gazeta—, han apelado al fiscal general de Rusia, instándolo a revocar el fallo.

Este miércoles, decenas de manifestantes se han congregado frente el edificio de la Administración presidencial para realizar piquetes en defensa de Ustínov. Fotos y videos que circulan en línea muestran una larga fila de personas que esperan para posar con una pancarta que exige libertad para el acusado.

Тут уже больше ста человек. pic.twitter.com/4jmlgmBArD — Yakov Shirokov (@Yakshiro) 18 сентября 2019 г.

Reacción del Kremlin

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, declaró que el Kremlin está al tanto de la situación, pero enfatizó que la Administración presidencial no puede dictarle nada a la rama judicial. "Hubo una apelación, y tenemos que esperar el resultado de esta", señaló el vocero.