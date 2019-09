Trump tuitea en español para arremeter contra los migrantes: "no más entrada ilegal a EE.UU."

Este miércoles, el presidente de EE.UU., Donald Trump, recurrió a su cuenta de Twitter para publicar un mensaje en español en el que arremete contra la entrada de migrantes a territorio estadounidense.

En una imagen difundida en sus redes sociales, el rostro de Trump se sobrepone al muro fronterizo, y muestra la leyenda "No más".

"No más falso asilo. No más 'detener y soltar'. No más entrada ilegal en Estados Unidos", se lee en el mensaje.

El mensaje del mandatario estadounidense se da en el marco de una visita de dos días al estado de California para recaudar fondos para su campaña presidencial, y previo a su traslado a Otay Mesa, San Diego, en donde visitó el muro en la frontera con México.

Política migratoria

En miras a su candidatura para buscar un segundo mandato presidencial, Trump ha endurecido su política migratoria tanto al interior del país como con nuevas reglas para los países de Centroamérica.

Su Administración anunció la suspensión de los programas de ayuda humanitaria destinados a los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), hasta que esas naciones realicen nuevas acciones para reducir el flujo de migrantes hacia EE.UU.

Además, Washington firmó un acuerdo de 'tercer país seguro' con el Gobierno de Jimmy Morales, que implica que Guatemala se compromete a recibir a migrantes de otros países cuya solicitud de asilo en territorio estadounidense fuera rechazada.

A principios de junio, amagó con imponer tarifas arancelarias a México si el país vecino no reducía la migración hacia EE.UU.

En un plazo de 90 días, el Gobierno mexicano desplegó a más de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y EE.UU., con el fin de contener a los migrantes centroamericanos.

Como consecuencia del operativo, el total de arrestos y personas declaradas inadmisibles en la frontera estadounidense fue alrededor de 64.000, lo que reflejó una fuerte caída desde el pico de 144.266 alcanzado en mayo pasado. Pese a los resultados de control migratorio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, por sus siglas en inglés) pidió al Gobierno mexicano tomar más medidas de control.

Redadas

No conforme con el endurecimiento de las fronteras, el Gobierno de Trump realizó redadas masivas en algunos estados norteamericanos. El pasado 7 de agosto, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a cerca de 680 personas durante una serie de operativos en el estado de Misisipi, considerado el mayor despliegue antiinmigrante en la historia de EE.UU.

La Administración de Trump también aprobó una nueva regla, que establece que la mayoría de los inmigrantes que deseen solicitar asilo, deben haber buscado refugio antes en un tercer país por el que hayan transitado en su viaje hacia EE.UU.

En su política interna, Trump también dio a conocer una nueva regulación que le permitiría detener indefinidamente a niños indocumentados y familias de migrantes, mientras se resuelven sus trámites para ingresar al país o ser deportados. Con esta medida, criticada por organizaciones de derechos humanos, Washington rompió con el Acuerdo de Flores de 1997, que establecía que el Gobierno únicamente podía detener a un niño por un periodo de hasta 20 días.