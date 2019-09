"Condenada al fracaso": Bolton habría criticado la política de Trump con Irán y Corea del Norte en una cena privada

El ex asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, habría criticado durante una cena privada la política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump, en particular la negociación con los talibanes, y la relación con Irán y Corea del Norte, según han revelado al periódico Politico dos fuentes presentes en la reunión.

Según la publicación, Bolton calificó el intento de Trump de invitar a los líderes talibanes a Camp David, la residencia del mandatario de EE.UU., de "señal terrible" e "irrespetuosa" hacia las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya que ellos albergaron a Al Qaeda. El pasado 7 septiembre el mandatario de EE.UU. anunció a través de Twitter que cancelaba la "reunión secreta" que tenía previsto mantener al día siguiente en el complejo presidencial de Camp David con los líderes talibanes, así como su encuentro por separado con el presidente afgano, Ashraf Ghani. La decisión vino motivada por un ataque ocurrido en la capital afgana, atribuido al movimiento, en el que murieron doce personas, incluido un soldado estadounidense.

Asimismo, Bolton comentó que cualquier tipo de negociaciones con Irán y Corea del Norte "están condenadas al fracaso", ya que, según el exasesor, estos países solo tienen como objetivo aliviar las sanciones económicas.

Además, notó que la falta de respuesta de Trump al ataque lanzado por Irán contra un dron estadounidense, ocurrido el pasado mes de junio, creó las condiciones para nuevas agresiones de Teherán. Según el periódico, Bolton sugirió que si EE.UU. hubiera tomado medidas por el derribo del dron, Irán, probablemente, no habría dañado las refinerías de Arabia Saudita la semana pasada. El país persa ha negado todas las acusaciones en su contra en relación a este incidente.

"Sus servicios ya no son necesarios"

El pasado 10 de septiembre el presidente de EE.UU., despidió como asesor de Seguridad Nacional a John Bolton, conocido por su línea dura en política exterior. "Anoche informé a John Bolton de que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estaba de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la Administración, por lo que le pedí a John su renuncia, que me fue dada esta mañana", comunicó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, Bolton confirmó el fin de su mandato, aseverando que se trató de una renuncia voluntaria. "Anoche ofrecí dimitir y el presidente Trump dijo: 'Hablemos de eso mañana'", tuiteó minutos después que el inquilino de la Casa Blanca.

