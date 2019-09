Una joven británica muere después de que su madre le enviara por error cientos de emoticonos enfadados

Shabina Miah, una joven británica de 33 años, murió de insuficiencia cardíaca poco después de que recibiera cientos de emoticonos enfadados de su madre en respuesta a un video corto publicado en su Facebook sobre la noche que pasó en el circo, reportan medios locales. Los hechos se remontan al pasado mes de febrero.

Según detalles revelados en el curso de la investigación, Angela, la madre de Shabina, quiso poner "me gusta" a la publicación de su hija, pero activó sin querer una cara enfadada. Cuando se percató de su error, intentó cancelar su última acción, pero su iPad sufrió un fallo y los iconos se habían multiplicado inesperadamente.

Al ver que Shabina no contestaba a sus llamadas y que la había bloqueado, Angela fue a la casa de su hija en Macclesfield para explicarle el malentendido, pero allí tuvieron una fuerte discusión. Al día siguiente Angela volvió y encontró a su hija muerta.

"Entré en la casa, la llamé, luego subí directamente a la habitación y me di cuenta de que algo estaba realmente mal", contó Angela en un tribunal de la misma localidad donde ocurrió la tragedia. "Me puse histérica en ese momento y supe que ella se había ido. El hombre de emergencias me dijo por teléfono que le hiciera una reanimación cardiopulmonar, pero sabía que era demasiado tarde", explicó.

Los resultados de los análisis revelaron que la joven había sufrido insuficiencia cardíaca congestiva y había estado tomando cocaína en las horas previas a su muerte.

Sin embargo,el asistente del forense registró la muerte como "relacionada con las drogas", si bien agregó que "no había evidencia" de que hubiera tomado una "cantidad excesiva".

Asimismo, la investigación reveló que la fallecida tenía un historial de problemas médicos, incluida depresión y diabetes, y que había tomado previamente dos sobredosis de insulina.