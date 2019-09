Una mujer se desmaya tras ser azotada públicamente junto a otras cinco personas en Indonesia

Una mujer se desmayó de dolor cuando fue azotada en público junto a otras cinco personas el pasado jueves en Banda Aceh (Indonesia) acusadas de realizar demostraciones públicas de afecto con su pareja. Tal acto es severamente castigado por la ley islámica que impera en esta conservadora región indonesia.

El castigo consistió en entre 20 y 22 azotes para cada uno usando un bastón de ratán. Antes de ser sometidos a la humillación pública, los condenados fueron encarcelados durante varios meses, informa CNA.

Reacciones y críticas

Grupos de derechos humanos criticaron el acto de violencia y hasta el presidente de Indonesia, Joko Widodo, expresó que este tipo de prácticas deberían terminar.

A pesar de las críticas, los azotes públicos gozan de amplio apoyo entre los habitantes de la provincia de Aceh, donde el 98% de la población es musulmana. Entre ellos, el alcalde de Banda Aceh, Animulla Usman, que los justificó diciendo que tienen como objetivo "hacer que se arrepientan" los infractores. Además, según afirmó, los castigos públicos no deben de asustar a los turístas: "Los visitantes no tienen que tener miedo de venir a Banda Aceh, porque no serán azotados si no violan la ley".