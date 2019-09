¿Quién es la mujer que le regalaba hamburguesas a Cristiano Ronaldo cuando no tenía dinero?

El delantero de la Juventus de Italia, Cristiano Ronaldo, reveló el pasado martes detalles desconocidos de su infancia ante la cadena de televisión británica ITV. Allí, como invitado estelar de un reconocido programa, el astro futbolístico confesó algunas carencias por las que pasó, mientras comenzaba su carrera en la cantera del Sporting Lisboa, primer equipo del portugués en su país natal.

"Tenía 12 años y estaba sin dinero. Además, vivía con otros jugadores de mi edad de otras partes de Portugal. Recuerdo que había un McDonald's cerca de la pensión en el que pedíamos las hamburguesas que sobraban, y una señora llamada Edna y otras dos chicas siempre nos daban alguna", detalló el goleador europeo, quien agregó que esperaba "encontrarlas" para recompensarlas. "Quiero invitarlas a cenar en Turín o Lisboa, y devolverles lo que hicieron por mí. Nunca lo olvidé", aseveró el exdelantero del Real Madrid.

Tras las impactantes declaraciones del capitán de la 'Vieja Señora', los medios de Portugal comenzaron a rastrear a las mujeres que ayudaron a Ronaldo. Fue así que este jueves, la radio local 'Renacimiento' logró dar con una de ellas: Paula Leca, a quien entrevistaron en su estudio y corroboraron la particular historia de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

¡OBJETIVO LOGRADO💪🏽! En una reciente entrevista Cristiano contó sobre unas empleadas de McDonald's que le regalaban hamburguesas a él y a sus compañeros del Sporting cuando tenía 12 años. #Ronaldo quería encontrarlas para agradecerles. Hoy en Portugal🇵🇹 apareció una, Paula Leça. pic.twitter.com/RLAGrbgoUl — Actual Fútbol (@ActualFutbol) September 20, 2019

"Aparecían frente al restaurante y cuando sobraban hamburguesas, nuestro gerente nos daba permiso para entregárselas. Uno de los muchachos era Cristiano Ronaldo, quien quizás era el más tímido de todos", reveló la entrevistada y aseguró que la situación se repetía "casi todas las noches de la semanas".

"Todavía me río de todo eso ahora. Ya se lo había contado a mi hijo, pero pensaba que era una mentira porque no podía imaginar que su madre le diera una hamburguesa a Ronaldo. Mi esposo ya lo sabía, porque a veces él me iba a buscar al trabajo por la noche y también lo veía", reveló la exempleada de McDonald's.

Respecto a la invitación para reencontrarse con el delantero de la selección portuguesa, Leca aseguró que aceptaría sin problemas: "Si me invitara a cenar, iría seguro. Lo primero que haría sería agradecerle y, durante la comida, tendríamos tiempo para recordar esos momentos".

En cuanto al resto de las mujeres que aparecen en el relato del jugador, Paula contó que perdió contacto con su jefa, Edna, y sus antiguas compañeras. Sin embargo, se espera que en los próximos días puedan ser contactadas para escuchar su versión de la historia.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!