La Fuerza Aérea de EE.UU gasta más de 184.000 dólares en un resort de golf propiedad de Trump

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dio a conocer este miércoles que el Ejército de Estados Unidos ha gastado al menos 184.000 dólares en un complejo de golf propiedad de Donald Trump en Turnberry, Escocia (Reino Unido).

De acuerdo con los registros del Departamento de Defensa, de agosto del 2017 a julio del 2019, se han gastado 124.578,96 dólares en habitaciones para personal militar, con un promedio de 189 dólares estadounidenses por persona en el Trump Turnberry. Además, se gastaron 59.729,12 dólares adicionales en tarjetas de crédito del Gobierno que no fueron detallados ni explicados, informa The New York Times.

La Fuerza Aérea dio a conocer que las tripulaciones de los vuelos que paran a repostar en el aeropuerto de Glasgow Prestwick, a 40 kilómetros del resort de golf, se han venido hospendando en este complejo desde 2015.

De acuerdo a los registros del Departamento de Defensa, el gasto de 184.000 dólares realizado de 2017 a 2019 en Trump Turnberry está muy por encima de los 64.380 dólares pagados en los dos años previos a través de las tarjetas de viaje a cargo del Gobierno, informa el diario estadounidense.

En este sentido, los representantes demócratas de Maryland Elijah E. Cummings y Jamie Raskin exigieron mayores explicaciones al secretario de Defensa por medio de una carta, al considerar que "se han gastado muchos más fondos de los contribuyentes […] de lo que se sabía hasta ahora".

Cummings y Raskin expresaron su preocupación por los gastos en Turnberry, puesto que la "Cláusula de Emolumentos" provista en la Constitución estadounidense prohíbe que el presidente se beneficie a través de sus empresas del dinero de los contribuyentes, por lo que este hecho podría significar una violación a la cláusula.

En la misiva escrita por los demócratas aseguran que no se sabe cuántos militares están involucrados ni quién autorizó su permanencia. Agregan que "sin las facturas y otros documentos solicitados, el Comité no puede evaluar el alcance total de los pagos en violación de la Cláusula de Emolumentos".

Por su parte, el secretario adjunto de Defensa de Recursos Humanos y Asuntos de la Reserva, James Stewart, contestó a Cummings que los 189 dólares gastados por noche en el complejo de golf se encuentran dentro del promedio de gastos permitidos en el extranjero, que asciende a 282.92 dólares por persona.