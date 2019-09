The Washington Post: Trump critica las acciones de EE.UU. sobre Ucrania porque "solo irritaban a Rusia"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, piensa que la política exterior desarrollada anteriormente por su país en relación a Ucrania "no tenía sentido" y solo estaba "irritando" a Rusia, país con el que Washington debería tener una buena relación, informa The Washington Post citando a un ex alto funcionario de la Administración estadounidense que discutió repetidamente el tema con el mandatario.

"La posición del presidente básicamente es: debemos reconocer el hecho de que los rusos deben ser nuestros amigos, y a quién le importan los ucranianos", señaló el funcionario, quien quiso mantener su anonimato.

Según el medio, la Administración Trump ha guardado las distancias con el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, desde su elección en abril. Trump se negó a fijar una fecha para una reunión en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano y, según tres personas familiarizadas con el asunto, rechazó personalmente los esfuerzos para organizarla. Además, a finales de agosto trascendió que la Casa Blanca habría suspendido 250 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania después de que el mandatario norteamericano ordenara una revisión del paquete de asistencia.

Además, según las fuentes del diario, el presidente estadounidense y su abogado personal, Rudolph W. Giuliani, habrían presionado a Kiev para que reabra una investigación de corrupción que involucra al hijo del exvicepresidente Joe Biden, así como para que investigue si los demócratas, supuestamente, se coludieron con Ucrania para divulgar información sobre el exjefe de la campaña de Trump, Paul Manafort, durante las elecciones de 2016.

