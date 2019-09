Exesclava sexual de Epstein revela detalles del presunto abuso que sufrió a manos del príncipe Andrés

Virginia Giuffre, una de las supuestas exesclavas sexuales del multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein, que se suicidó en agosto en la cárcel a la espera de ser juzgado por tráfico sexual de menores, ha revelado nuevos detalles del presunto abuso sexual cometido contra ella por parte del príncipe Andrés de Inglaterra.

"Hoy vas a conocer a un príncipe"

En una entrevista en un programa de NBC, Giuffre relató que su primer encuentro con el duque de York tuvo lugar en 2001, cuando ella tenía 17 años, en la casa londinense de Ghislaine Maxwell, supuesta 'reclutadora' de adolescentes para Epstein y sus poderosos amigos.

"Ghislaine me despertó por la mañana y dijo: 'Hoy vas a conocer a un príncipe'. No sabía que en ese momento iban a traficar conmigo", recordó Giuffre, entonces conocida como Virginia Roberts.

La mujer detalló que, después de ir a una discoteca donde le sirvieron vodka y bailó con Andrés, Maxwell le dijo que el príncipe volvía a la casa y que se esperaba que "hiciera para él lo que hizo para Epstein".

"Él sabe la verdad y yo sé la verdad"

Giuffre sostiene que el presunto abuso tuvo lugar en el baño y en una habitación de la casa de Maxwell, y que el hijo de la reina Isabel II "no fue grosero ni nada de eso", diciéndole "gracias y algún tipo de sentimientos suaves como ese" antes de irse. "Simplemente no podía creerlo, no podía creer que incluso la realeza estuviera involucrada", confiesa.

La mujer afirma que sufrió abusos a manos del príncipe en otras dos ocasiones: en la mansión de Epstein en Nueva York y en su finca en las islas Vírgenes. "Él niega que haya sucedido y seguirá negando que haya sucedido, pero él sabe la verdad y yo sé la verdad", aseguró la mujer, agregando que, "cuando eres abusado, conoces a tu abusador".