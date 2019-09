Filtraciones evidencian que la NASA no vio llegar el gran asteroide que pasó cerca de la Tierra en julio

El portal BuzzFeed News ha revelado comunicaciones internas de la NASA en las que los funcionarios de la agencia espacial estadounidense admiten que no lograron detectar un enorme asteroide, bautizado 2019 OK, que el 25 de julio pasó inusualmente cerca de la Tierra a una velocidad de más de 24,5 kilómetros por segundo.

"Como mañana puede haber cobertura mediática, le estoy alertando de que, en aproximadamente 30 minutos, un asteroide de un tamaño de 57-130 metros pasará a solo 0,19 distancias lunares de la Tierra [una distancia cinco veces menor que la que separa nuestro planeta de la Luna]. 2019 OK fue descubierto hace unos 24 horas por el equipo brasileño SONEAR", escribió el jefe de la Oficina de Defensa Planetaria, Lindley Johnson.

El hecho de que la NASA solo detectara el 2019 OK solo 24 horas antes de su aparición, puso de manifiesto las insuficiencias de su sistema de vigilancia de rocas espaciales entrantes potencialmente peligrosas.

Dos semanas después de que la Tierra evitara el choque con el asteroide, la agencia emitió un comunicado de prensa en el que indicaba que si 2019 OK hubiera entrado en la atmósfera terrestre, "la onda expansiva podría haber creado una devastación localizada en un área de aproximadamente 80,5 kilómetros de ancho".

"Hoy en día los medios tienen cierto interés en 2019 OK [...], así que estoy motivado en buscar la respuesta a una pregunta que estoy seguro que nos harán. A saber, ¿por qué 2019 OK no fue descubierto por una de las principales redes de captura de la NASA? ¿Por qué no se descubrió hasta que lo encontró un telescopio de 11 pulgadas (SONEAR)?", escribió el gerente del Centro de Estudios para Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, Paul Chodas, en uno de los mensajes filtrados.

"Sí, este objeto llegó en un mal momento, durante la lunación, pero ¿hay otras razones por las que todas las importantes redes no lo descubrieron? ¿Podemos atribuirlo al mal tiempo?", agregó.

Pasó por las proximidades de la Tierra a una distancia de 73.000 kilómetros y habría podido ser visto con unos simples prismáticos, pero los científicos no tuvieron tiempo para dar la noticia al mundo pic.twitter.com/uK8Ul63uly — RT en Español (@ActualidadRT) July 26, 2019

Mientras algunos astrónomos trataban de buscar las razones del fallo, otros no pudieron contenerse a la hora de criticar a los medios de comunicación, que calificaban el asteroide como "asesino de ciudades".

"Un asteroide no puede ser un 'asesino de ciudades' cuando pasa a 70.000 kilómetros de la Tierra. Y si pudiera ocurrir un impacto, no liberaría ninguna radiación nuclear", reza otro texto (de un remitente no identificado) que figura entre los materiales filtrados, fechado el 27 de julio.

"A propósito, ¡parece que 2019 OK es el asteroide más grande en pasar tan cerca de la Tierra en un siglo! No se pronostica nada tan grande en pasar tan cerca [de la Tierra] antes del Apofis en 2029", destacó Lindley en un mensaje a Chodas.