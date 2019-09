Una británica que trabajaba en España sufre parálisis desde hace tres meses y nadie sabe por qué

Hayley Bray, una británica de 26 años, sufrió una parálisis el pasado mes de junio a causa de una enfermedad no identificada que contrajo mientras trabajaba en Ibiza (España), informan medios británicos.

Bray llevaba varios meses empleada en un hotel de cinco estrellas de la isla española, cuando un día empezó a sentirse mal y, en apenas 48 horas, perdió la sensibilidad en sus extremidades, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital, donde se le diagnosticó una infección grave de orina.

Grandes avances

Poco antes le había enviado un mensaje a su hermanastra Sadie, en el que le decía que no había podido dormir bien porque le dolían mucho los huesos. Aunque su pariente le recomendó ir al médico, la joven decidió ir a trabajar, donde su jefe la acabó enviando al hospital, detalla Sadie, que añade que luego perdieron el contacto con ella. Tras escribir a su jefe supo que Hayley había sido trasladada a la sección de cuidados intensivos tras sufrir un colapso pulmonar, por lo que requería respiración asistida.

Dos semanas después la llevaron en avión a un hospital de Mallorca, donde fue sometida durante 21 días a una terapia de intercambio de plasma para limpiar su sangre, después de la cual pudo mover ligeramente su brazo izquierdo. Desde el 21 de julio se encuentra en su país natal, donde sigue afectada por parálisis, mientras los médicos siguen sin descubrir la naturaleza de su enfermedad.

Su familia ha creado una página en Go Fund Me con el objetivo de recaudar los 31.000 dólares que necesita para la rehabilitación. "Todos tenemos la esperanza de que supere esto y se recupere por completo", reza la descripción de la página, donde aseguran que, pese a que Hayley sigue sin poder moverse por sí sola, ha hecho grandes avances, ya que ahora no necesita respiración asistida y puede comer una dieta a base de puré. De momento, sus familiares ya han recabado más de una tercera parte del dinero.

