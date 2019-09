Un hotel tunecino "toma como rehenes" a unos turistas británicos exigiéndoles pagar por su estancia por segunda vez

Un grupo de turistas británicos ha denunciado que el personal de un hotel de Túnez les "ha tomado como rehenes", informó este sábado el periódico británico The Independent. Según su versión, los empleados del establecimiento no les permiten partir al aeropuerto hasta que no paguen de nuevo por su estancia.

Los hechos se desarrollan en el hotel Les Orangers, ubicado en la localidad de Hammamet a unos 60 kilómetros de la capital del país. Los afectados habían pagado por su viaje previamente a una de las empresas turísticas más antiguas del Reino Unido, Thomas Cook, que actualmente se enfrenta a una posible quiebra.

El pasado viernes se dio a conocer que sus acreedores ya acordaron los principales puntos de un plan de recapitalización de 1.122 millones, pero la compañía aún necesita otros 250 millones para evitar el colapso.

Puertas cerradas y Wi-Fi apagado

"Debido a las dificultades y la posible bancarrota de Thomas Cook, los huéspedes han descubierto que tienen que hacer frente a la cuenta por su alojamiento", explicó al medio uno de los turistas, David Astbury, que se comunica con el periódico vía correo electrónico. No queda claro cuántas personas se encuentran retenidas.

"A los huéspedes que esta noche tienen vuelos a casa no se les permite salir hasta que paguen nuevamente, pese a que ya lo han hecho en Reino Unido", afirmó Astbury, que indicó asimismo que el personal ha cerrado el paso al hotel y no deja pasar a los autobuses del 'transfer' al aeropuerto. "Los huéspedes que se niegan o no pueden pagar nuevamente por sus vacaciones están retenidos como rehenes", agregó.

Otra de las fuentes del periódico señaló asimismo que el hotel ha apagado el Wi-Fi.

"Están metiendo cartas [con la suma exigida] por debajo de las puertas de los huéspedes. Una pareja ha pagado a Thomas Cook 1.400 libras [1.745 dólares] por 10 noches y la carta les pide [3.117 dólares], ¡menudo chiste!", tuiteó un internauta que es aparentemente uno de los clientes retenidos.

En otra publicación, el mismo individuo comparte una foto de una de estas cartas: "Estimado huésped, comuníquese con la recepción para el pago de su factura. Cantidad: 6.510 dinares tunecinos [2.274 dólares]. Gracias."

Según The Independent, dado que Thomas Cook continúa operando de forma ordinaria, la administración de Les Orangers no tiene base legal para pedirles a sus clientes que sean ellos los que tengan que pagar.