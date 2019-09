"Yo sé exactamente por qué y cómo murió mi padre": Bachelet dice que siente "pena por Brasil" tras los dichos de Bolsonaro

La Alta Comisionada de Derechos Humanos y expresidenta chilena, Michelle Bachelet, dijo que siente "pena por Brasil", al ser preguntada en una entrevista por los recientes comentarios del presidente Jair Bolsonaro sobre la dictadura en Chile (1973-1990) y la muerte de su propio padre.

"La verdad es que me da pena por Brasil. En lo personal, yo sé muy bien como fueron las cosas, sé la historia de mi país y he trabajado toda mi vida para que ese tipo de situaciones no vuelvan a repetirse, que es lo que me importa", declaró en una entrevista concedida a la Televisión Nacional de Chile (TVN). "Yo sé exactamente por qué murió mi padre y cómo murió. Eso es lo que me importa", aseveró.

A principios de septiembre, Bachelet denunció durante una rueda de prensa en Ginebra (Suiza) una "reducción del espacio democrático" en el gigante latinoamericano y lamentó que "el discurso público" en este país "legitima las ejecuciones sumarias".

Sus declaraciones provocaron una virulenta reacción por parte de Bolsonaro. "Dice que Brasil pierde espacio democrático, pero se olvida de que su país no es Cuba gracias a los que tuvieron el coraje de parar a la izquierda en 1973, entre esos comunistas estaba su padre, brigadier en la época", dijo.

A estos comentarios, Bachelet respondió en la entrevista televisiva: "Yo me tomo las cosas dependiendo de quién vienen. Entonces si hay una persona que dice que en su país no hubo nunca dictadura, que no hubo tortura, bueno, que diga que la muerte de mi padre por tortura permitió que Chile no fuera otra Cuba, la verdad, es que me da pena por Brasil".

"No quiero ser candidata"

Por otro lado, la Alta Comisionada de Derechos Humanos dejó claro que no tiene intención de presentarse como candidata a las elecciones de Chile, cuando su mandato en Naciones Unidas termine en 2022. "Tengo la impresión de que en Chile están convencidos de que yo quiero ser candidata a la Presidencia nuevamente. Cualquier cosa que yo haga se critica pensando en eso", aseguró. "Yo no ando buscando ser candidata, no quiero ser candidata y no voy a ser candidata", repitió.

Bachelet también habló sobre Venezuela y destacó que "para Naciones Unidas Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea y el presidente electo es Nicolás Maduro". "Naciones Unidas tiene ciertas reglas y se siguen, porque no se van cambiando las reglas de acuerdo a si le cae bien una persona o no. Las reglas internacionales que corresponden son las mismas para todos", apostilló.

Bajo su punto de vista, "la única solución para la crisis política que tiene Venezuela es el diálogo" y, en ese sentido, aseguró que seguirá llamando a que las partes se puedan sentar. "Solo la conversación entre los propios venezolanos es lo que va a resolver esto", explicó .

