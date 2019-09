Uruguay anuncia que se retirará del TIAR si se aprueba una intervención contra Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo que Montevideo denunciará y se retirará del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) si se aprueba una intervención contra Venezuela.

"Nosotros vamos a oponernos a que este mecanismo, por lo menos en su fase más extrema, se ejecute, que es la intervención directa en el conflicto venezolano", afirmó Nin Novoa al diario uruguayo La República.

El canciller hizo este anuncio previo a la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el TIAR, que se celebrará en Nueva York (EE.UU.), donde se desarrolla la 74° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el encuentro tienen previsto invocar el tratado y aprobar la opción militar ante la crisis en Venezuela, según lo acordado por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado 11 de septiembre, donde Uruguay se abstuvo de votar.

Tras esa votación, la semana pasada, el Departamento de Estado de EE.UU. confirmó, mediante un comunicado, que, junto a sus socios en la OEA, habían activado el TIAR contra Caracas.

Nin Novoa señaló que espera que en la reunión de este lunes no se apruebe una acción armada contra Venezuela, que considera "radical" y, en su lugar, prospere una postura "más moderada".

Desconocen el TIAR

El canciller señaló que los países que han apoyado la activación del TIAR "desconocen el valor intrínseco" y "el espíritu" del tratado, que es, particularmente, la "defensa de los países integrantes ante una agresión externa".

Aclaró que no todos los países interamericanos "son integrantes del tratado y uno de los que justamente no lo integra es Venezuela". Por ello, mostró sus reticencias sobre cómo aplicar "un tratado a un país que no lo integra". "Hay una gran contradicción en todo eso", afirmó.

Venezuela ha rechazado las acciones que se han llevado a cabo en la OEA, encabezadas por EE.UU., para activar el TIAR. El país no reconoce la aplicación de ninguna de las disposiciones del tratado porque denunció ese mecanismo en 2012 y oficializó su retiro de la OEA en abril de este año.

Chile buscará "mecanismos pacíficos"

Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, a su llegada este domingo a Nueva York, donde participará de la Asamblea General de la ONU, dijo que su país hará todo lo que este a su alcance para "terminar con esa dictadura corrupta, incompetente, qué tanto dolor y sufrimiento le ha significado al pueblo venezolano", pero señaló que serán "consecuentes con usar mecanismos pacíficos".

Llegamos a NY para participar Asamblea General @ONU_es q este año tendrá 3 grandes pilares: lucha con sentido de urgencia, contra cambio climático y calentamiento global, avanzar hacia un crecimiento sostenible y sustentable y defender democracia, libertades y DDHH en Am. Latina. pic.twitter.com/NgtGH6fFyJ — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) September 22, 2019

Chile fue uno de los que votó a favor de la activación del TIAR en la OEA. Este mecanismo, además del empleo de la fuerza armada, contempla la ruptura de las relaciones diplomáticas y la interrupción parcial o total de las relaciones económicas y comunicaciones.