¿Cómo fue que la falta de medicinas para niños con cáncer se convirtió en una batalla política en México?

La entrega de medicamentos para el tratamiento de niños con cáncer se ha convertido en el escenario de una nueva batalla política en México.

Un asunto que lleva varios meses discutiéndose en medios y que cobró nueva relevancia luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador denunciase un boicot de las empresas encargadas de distribuir los medicamentos a hospitales públicos, un asunto que ha sido utilizado por la oposición para criticar al Gobierno.

"Pensaban que nos iban a doblegar"

"Ahí están todavía queriendo jugar a las vencidas, diciendo que nos vamos a quedar sin medicinas. Ahora quisieron boicotear, no entregando, no vendiendo la medicina que se necesita para curar a los niños del cáncer y pensaban que nos iban a doblegar. ¿Qué hicimos? Ya se compró la medicina en Francia, ya llegó la medicina que se compró en el extranjero para que no falten los medicamentos", dijo López Obrador el pasado sábado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador en el Hospital Rural Acanceh, Yucatán, México, 20 de septiembre de 2019. / Gobierno de México

Durante una visita al hospital rural de Oxkutzcab, en el estado de Yucatán, el presidente añadió que su administración "no se va a dejar chantajear por nadie", tras afirmar que tres empresas distribuidoras acaparaban el 70 % de las compras gubernamentales de medicamentos en México.

A través de su cuenta de Twitter, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, mostró fotografías en las que se aprecia la llegada del medicamento metotrexato, adquirido por la Marina en una misión encomendada por el presidente.

El Gobierno de México recibió hoy en la madrugada el medicamento _metotrexato_, que se importó de Francia.

salud de los mexicanos es lo más importante y nunca escatimaremos recursos por la salud de la niñez y de la población en general. pic.twitter.com/kEgHzSfBZb — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) September 21, 2019

Este lunes, López Obrador relató que ante la magnitud del desabasto citó con urgencia a una reunión de su gabinete para atender el problema y abordar una supuesta campaña mediática que se orquestaba contra su Administración.

"Por falta de abasto o descuido o de manera intencional, no se tenían los medicamentos. Se tomó la decisión de comprarlos afuera. Me informaron que era un asunto delicado y que incluso ya venía la amenaza de que se iba a desatar una campaña en medios. Ese fue el reporte", dijo el presidente.

Exigen salud de sus hijos

El 26 de agosto pasado, padres de niños con cáncer atendidos en el Hospital Infantil Federico Gómez bloquearon el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para protestar por la falta de medicamentos para el tratamiento de sus hijos.

Los padres señalaron que las terapias de los niños fueron suspendidas "por uno o dos meses", lo cual ponía en peligro la vida de los menores.

Los padres exigían al Gobierno de López Obrador, sobre todo, el abasto del medicamento metotrexato, el cual sirve para destruir células cancerosas.

Días después, el 29 de agosto, algunos padres informaron que las autoridades ya habían abastecido de medicamentos al Hospital Infantil.

¿Cuáles son las empresas involucradas?

En un oficio fechado el 20 de marzo de 2019, el presidente López Obrador expuso que tres empresas –Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico– concentraban el 62,4 % de todas las adquisiciones de medicamentos.

Por ello solicitó a la Secretaría de Hacienda que se impidiera "la participación en licitaciones o adjudicaciones a dichas empresas" hasta que se investigara "si hubo operaciones de corrupción y tráfico de influencias".

Hospital General en Rosarito, Baja California, México, 26 de mayo de 2018. / Hans-Maximo Musielik / AP

En abril pasado, la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud solicitó una audiencia con el presidente López Obrador para analizar el veto. No se tiene conocimiento de que el mandatario haya recibido a los distribuidores de medicamentos.

Poco después, en julio, la Secretaría de la Función Pública multó económicamente e inhabilitó por dos años al Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V. por mentir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en una licitación nacional de 2017 para el abastecimiento de medicamentos.

Tras anunciar la adquisición de medicamentos contra el cáncer para el tratamiento de niños, el presidente López Obrador aseguró que las empresas involucradas en el desabasto de fármacos operaban "con influencias, con agarraderas, muy vinculados a los poderosos", pero "eso ya se terminó".

Guerra de declaraciones

Mientras que la oposición ha señalado que el desabasto de medicamentos se debe a los recortes presupuestales promovidos por el Gobierno, en el marco de una política de "austeridad republicana", la Administración federal ha reconocido que el desabasto de medicinas es parte de los rezagos que existen en el sector salud.

En septiembre, el director del Hospital Infantil señaló en el Senado de la República que el desabasto de medicinas contra el cáncer se debió a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detuvo un lote de medicamentos producidos por los laboratorios Pisa, por un problema administrativo.

Oncología pediátrica en un hospital de Guadalajara, Jalisco, México, 12 de julio de 2016. / Hector Guerrero / AFP

Una situación que, dijo, podría provocar una nueva crisis de desabasto y fue utilizada por legisladores de oposición para cuestionar la política económica y de salud implementada por el actual Gobierno.

Por su parte, la Cofepris informó que Laboratorios Pisa, "los principales productores de metotrexato", fueron suspendidos por incumplimiento de la normatividad para producir el medicamento, luego de que, según la dependencia, hubo denuncias por "reacciones adversas" tras el uso del fármaco.

Pero más allá del caso de los niños con cáncer y el desabasto de metotrexato, el sector salud ha sido el centro de una guerra de declaraciones entre los partidos de oposición y el Gobierno de López Obrador, principalmente, por el acceso a medicamentos.

El presidente del conservador PAN, Marko Cortés, acusó que el Gobierno "está poniendo en riesgo la vida de miles de niños y adultos con enfermedades graves y costosas como leucemia, linfoma, hepatitis, cáncer de mamá y cáncer cervicouterino", al utilizar dichos recursos para la adquisición de medicamentos.

Por su parte, el pasado 12 de septiembre, el presidente López Obrador informó que su Gobierno creará una empresa pública para distribuir medicamentos en todo el país.

Además, el Gobierno federal impulsa la aprobación de una Ley General de Salud que busca reestructurar el sector hospitalario en México, el otorgamiento de plazas para médicos, además de atender otros rezagos estructurales en materia de salud.

A pesar de que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció en entrevista con el periódico La Jornada que "la primera compra de medicinas no fue exitosa, hubo errores, situaciones poco claras e ineficiencias", el Ejecutivo mexicano ha aprendido algunas lecciones y se espera que para 2020 se pueda solucionar el problema de desabasto de medicamentos con un aumento presupuestal de 40.000 millones de pesos (2.056 millones de dólares) para este propósito.

A partir de la crisis de medicamentos, el presidente López Obrador inició un recorrido por hospitales de todo el país con el objetivo de recoger las muchas carencias que enfrentan los mexicanos para acceder a los servicios de salud.

Para ello presentó un plan con cuatro acciones a seguir: 1) que no falten medicamentos; 2) que no falten médicos y enfermeras; 3) mejorar la infraestructura; 4) regularizar la situación laboral de los trabajadores del sector salud.

Manuel Hernández Borbolla

