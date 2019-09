Acuerdan el pago de 5.000 pesos como un bono compensatorio para empleados privados de Argentina

Los trabajadores del sector privado en Argentina recibirán un bono extraordinario de 5.000 pesos (85,4 dólares), en compensación por la crisis económica que atraviesa el país sudamericano, informó este lunes el Ministerio de Producción y Trabajo.

La medida fue anunciada luego de que representantes del Gobierno, sindicatos y cámaras empresarias alcanzaran un principio de acuerdo en la sede de la cartera laboral.

El pago será 'no remunerativo', es decir, no aplicarán las cargas sociales, y a cuenta de lo que se resuelva en las próximas paritarias (negociaciones anuales sobre salarios entre patronales y sectores obreros). En tanto, la fecha de cobro no fue definida, según detalló la agencia estatal Télam.

"Se logró un principio de acuerdo, luego de intensas reuniones y gestiones, para mejorar el nivel de ingresos de los trabajadores privados ante el incesante incremento de los índices inflacionarios y de pobreza e indigencia", indicaron fuentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), que participaron del encuentro.

Este martes, se llevará a cabo una nueva reunión entre las partes para la firma del acta formal del convenio, tras lo cual la Casa Rosada dará más detalles.

Desde la asunción del Gobierno de Mauricio Macri, el poder adquisitivo de los trabajadores formales sufrió una pérdida cercana al 20 %, situación que se vio agravada por la histórica depreciación del peso registrada en agosto, tras las elecciones primarias que dieron amplia ventaja al opositor Alberto Fernández, de cara a las próximas presidenciales.