Arreaza sobre el TIAR: "Para agredirnos han desempolvado un tratado de asistencia militar que había sido enterrado por su inutilidad"

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas intervenir ante la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) contra Venezuela.

Durante el XIX Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), celebrado en Nueva York (EE.UU.), Arreaza señaló que la activación del TIAR por parte de Washington y sus socios en la Organización de Estados Americanos (OEA) es "ilegal", por lo que pedirá la intervención del Consejo de Seguridad sobre el tema.

"Es ilegal la manera como se convoca esta supuesta sesión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Venezuela se retiró del Tratado en 2015, Venezuela no forma parte de la OEA", recalcó Arreaza durante la sesión, que se desarrolló al margen del 74° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Canciller Arreaza: "Desempolvan un tratado de asistencia militar que había sido enterrado por la historia, por su inutilidad, por su falta de funcionalidad y beneficios para nuestros pueblos, con el objeto de agredir al pueblo de #Venezuela"#UNGA#EducaciónGarantíaDePazpic.twitter.com/zzCOwtcQHl — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) September 24, 2019

Arreaza recordó que el artículo 53 de la carta de Naciones Unidas establece que "no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad".

"Hemos recordado al Consejo de Seguridad para que asuma su deber y que asuma esta responsabilidad y neutralice esta nueva agresión contra Venezuela", dijo Arreaza, al mostrar una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, Vasili Nebenzia, también representante permanente de Rusia ante la ONU.

"Enterrado por su inutilidad"

El Gobierno estadounidense y sus socios en la OEA activaron el TIAR para facilitar más acciones colectivas contra Venezuela, con el objetivo de "discutir las opciones económicas y políticas multilaterales" contra el Gobierno del presidente del país suramericano, Nicolás Maduro, al que consideran una "amenaza" para la región.

Durante la sesión del Consejo del ALBA-TCP, Arreaza acusó a los países que aprobaron la activación del TIAR de revivir un tratado que había sido "enterrado por su inutilidad, falta de funcionalidad y de beneficios" para la región, con la única finalidad de "agredir" a Caracas.

"Fracasaron en la OEA, con el Grupo de Lima y ahora intentan el TIAR, llevan todo el lodazal a una instancia con carácter militar amenazando la paz y seguridad de Venezuela y la Región" sentencia el canciller Jorge Arreaza#UNGA#EducaciónGarantíaDePazpic.twitter.com/07Log3NjR5 — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) September 24, 2019

El canciller venezolano consideró como "una lástima que Gobiernos de América Latina y el Caribe se presten de manera tan sumisa, subordinada" a los intereses de EE.UU.

No queremos otra guerra

Para Arreaza, no es "casualidad" que el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, fuese elegido este lunes como presidente del Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Este día, varios ministros de Exteriores (salvo Uruguay y Trinidad y Tobago) acordaron imponer mayores sanciones contra Venezuela, durante una reunión en Nueva York.

"Es el país latinoamericano (Colombia) desde donde se preparan todas las agresiones contra Venezuela", dijo Arreaza, quien recordó que Caracas ofreció al Gobierno de Iván Duque toda la información sobre los grupos militares y paramilitares que se entrenan en territorio colombiano para agredir a su país.

"No queremos la guerra, no queremos la confrontación. amamos a Colombia, amamos al pueblo colombiano, pero no vamos a permitir que se nos agreda", agregó.

