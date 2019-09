"Esto es la Tierra, no Marte": indonesios comparten imágenes de un cielo de color rojo sangre (VIDEOS)

Los habitantes de la provincia indonesia de Jambi, en la isla de Sumatra, han estado publicando videos y fotos que muestran el color naranja brillante y rojo sangre que ha adquirido el cielo debido a los incendios en la región.

"Esto es la Tierra, no Marte": captan un cielo de color rojo sangre en Indonesia

👉 https://t.co/4ZozrBE1MH



Los incendios que afectan a la isla de Sumatra son los responsables de las imágenes dantescas que han publicado en redes sociales los habitantes de la región pic.twitter.com/BJURjULsUv — RT en Español (@ActualidadRT) September 24, 2019

El nivel de contaminantes en el aire es actualmente muy alto debido a los fuegos, y esas partículas filtran algunas longitudes de las ondas del Sol, lo que provoca que el cielo se vuelva de color rojo, informa un portavoz de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia.

Los residentes de Jambi piden al Gobierno que tome medidas específicas para apagar los incendios y combatir la calima. Muchos usuarios de las redes sociales han publicado imágenes dantescas con el 'hashtag' #prayforjambi ('reza por Jambi', en español). Recientemente el Gobierno desplegó miles de efectivos adicionales para combatir incendios en las islas de Sumatra y Kalimantan, elevando el número total de personal involucrado a más de 14.000. Aun así, las medidas son insuficientes.

"Esto es la tarde, no la noche. Esto es la Tierra, no Marte. Esto es Jambi, no el espacio exterior. Estamos respirando con pulmones, no branquias. Nosotros, los humanos, necesitamos aire limpio, no humo", subraya un usuario de Twitter.

Ini sore bukan malam. Ini bumi bukan planet mars. Ini jambi bukan di luar angkasa. Ini kami yang bernafas dengan paru-paru, bukannya dengan insang. Kami ini manusia butuh udara yang bersih, bukan penuh asap.

Lokasi : Kumpeh, Muaro Jambi #KabutAsap#KebakaranHutanMakinMenggilapic.twitter.com/ZwGMVhItwi — Zuni Shofi Yatun Nisa (@zunishofiyn) September 21, 2019

Las neblinas creadas por el humo son un problema recurrente en Indonesia debido a las quemas ilegales que se llevan todos los años a cabo para limpiar tierras. A principios de este mes miles de escuelas cancelaron las clases debido a la mala calidad del aire.