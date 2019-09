Pakistán: "Nuestro Ejército entrenó a Al Qaeda en los años 80, cuando a los yihadistas se les consideraba héroes"

Al intervenir en un evento del Consejo de Relaciones Exteriores –un 'think-tank' estadounidense– celebrado en Nueva York este lunes, el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, admitió que el Ejército y la Dirección de Inteligencia Inter-Services (ISI, por sus siglas en inglés) de su país entrenaron a los miembros de Al Qaeda y otros grupos de militantes en la década de 1980, cuando "los yihadistas eran héroes"porque luchaban contra los soviéticos en Afganistán, recoge Dainik Jagran.

El mandatario recordó que durante esa guerra en Afganistán su país, junto con EE.UU., "organizó una resistencia" frente a las tropas de la URSS, y fue exactamente en esa época que la ISI empezó a entrenar a "grupos de militantes que habían sido invitados desde todo el mundo musulmán para emprender la yihad" contra los soldados soviéticos. Y al finalizar ese conflicto militar en 1989, cuando las tropas de la URSS y de EE.UU. abandonaron el territorio afgano, "nosotros nos quedamos con esos grupos", lamentó.

Pero además, y ya en el siglo XXI, su país habría cometido "uno de los mayores errores" al unirse a la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre, recordó. En ese sentido, criticó la decisión tomada por el entonces jefe de Estado, Pervez Musharraf, afirmando que el Gobierno de Pakistán "no debió haber prometido lo que no podía cumplir".

Khan explicó que luego de sumarse a la cruzada de Washington, Pakistán tuvo que reconsiderar a esos grupos y calificarlos como terroristas.

Respecto a la situación en Afganistan, afirmó que su país debió haber permanecido neutral en el conflicto. También recalcó que en la realidad actual no puede haber una solución militar al conflicto, por lo cual se propone pedir al presidente de EE.UU., Donald Trump, reanudar las negociaciones con los talibanes. "Si no han podido tener éxito en 19 años, no van a poderlo durante los siguientes 19", dijo.