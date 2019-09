Rohaní: "¿Para qué despliega EE.UU. sus sistemas Patriot en Arabia Saudita si ni siquiera pudieron prevenir el ataque contra las refinerías?"

El presidente de Irán, Hasán Rohaní, reiteró en una entrevista exclusiva con Fow News que Teherán no es responsable del ataque con drones contra las instalaciones petroleras en Arabia Saudita y consideró que EE.UU. debería sentirse avergonzado, ya que sus sistemas de defensa aérea no fueron capaces de prevenirlo.

El mandatario señaló que, de haber sido su país quien atacó las refinerías sauditas, Washington tendría que aclarar por qué sus propios aparatos de Inteligencia y sus sistemas antimisiles resultaron insuficientes para impedirlo.

"Todo ese dinero recibido de Estados Unidos para sistemas de defensa, armas y radares desplegados en Arabia Saudita y en toda la península Arábiga, ¿cómo no pudo evitar que unos drones golpearan los objetivos?", preguntó. "Y entonces, ¿de qué sirve todo ese sistema antimisiles Patriot?".

"Francamente, eso sería todavía peor y tal vez aun más embarazoso para EE.UU., si se aceptaran sus acusaciones", manifestó.

Pero además, dijo, estos hechos revelan que la Inteligencia occidental ignora las capacidades militares de los rebeldes hutíes de Yemen, que reivindicaron el ataque de este 14 de septiembre. Rohaní comentó que "la noche anterior" a esa entrevista se había reunido con el presidente de Francia, Emanuel Macron, y le preguntó por qué apoya la versión de que Irán es el responsable del ataque contra las refinerías sauditas.

"Y él me dijo que sus expertos técnicos sostienen que los yemeníes no cuentan aún con capacidades militares de ese nivel. 'No es usted consciente de sus capacidades técnicas', le contesté", narró Rohaní, para luego resumir que lo más importante ahora no es acusar a nadie por el ataque, sino reunir fuerzas para ayudar al pueblo yemení, que sufre las acciones hostiles de Riad.