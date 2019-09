Hasán Rohaní: "Dondequiera que América vaya, el terrorismo se expande"

Este martes fue emitida una entrevista exclusiva del presidente iraní, Hasán Rohaní, con la cadena Fox News, durante la cual el mandatario ha abordado varias cuestiones de la actual situación en la política mundial y las tensiones en la región de Oriente Medio.

Terrorismo

Al principio de la conversación, el presentador Chris Wallace recordó a Rohaní el discurso del presidente Donald Trump en la Asamblea General de la ONU, durante el cual el inquilino de la Casa Blanca habló de "la sed de sangre de Irán".

En ese contexto, el mandatario iraní indicó que no es su país, sino EE.UU. el que contribuye al aumento del terrorismo en Oriente Medio y, como ejemplo, se refirió a las operaciones militares de Washington en Siria. "El país que está presente y sobrevuela el espacio aéreo y bombardea el suelo de Siria sin permiso del Gobierno es Estados Unidos", afirmó.

"Hoy, América, desafortunadamente, es quien apoya el terrorismo en nuestra región y dondequiera que América haya ido, el terrorismo se ha expandido en su estela", destacó.

La reunión con Trump

Acerca de la posibilidad de una reunión con su homólogo estadounidense, Rohaní declaró que previo a las negociaciones, hay que cimentar la "confianza mutua" que destruyó Trump con su salida del acuerdo nuclear.

"Teníamos un acuerdo. El señor Trump salió del acuerdo internacional sin una justificación válida e ilegalmente", declaró Rohaní, añadiendo que si las autoridades estadounidenses quieren negociar, hay que crear "las condiciones necesarias".

Ataque contra las refinerías de Arabia Saudita

En cuanto al ataque contra las instalaciones petroleras en Arabia Saudita, precisó que Teherán no es responsable de eso y las acusaciones al respecto se basan en un error. Según sus afirmaciones, Washington presentó acusaciones "infundadas", "cuando el portavoz de Arabia Saudita anunció que el equipamiento con el que se llevó a cabo estos ataques no era yemení porque en las armas vieron las palabras 'Ya Ali' [una frase religiosa que es tradicional en el chiismo]. También hay chiitas en Yemen, y aunque dicho portavoz piensa que todos los iraníes son chiitas y los yemeníes no son chiitas, se equivoca", recalcó.

Al mismo tiempo, precisó que "Ya Ali es un canto, un eslogan de aspiración que se canta en Irak, en Yemen y en Irán". Rohaní opinó que el hecho de la presencia de dichas palabras en las armas no representa una evidencia suficiente para atribuir el ataque a Irán.

El mandatario señaló que, de haber sido su país quien atacó las refinerías sauditas, Washington tendría que aclarar por qué sus propios aparatos de Inteligencia y sus sistemas antimisiles resultaron insuficientes para impedirlo. "Todo ese dinero recibido de Estados Unidos para sistemas de defensa, armas y radares desplegados en Arabia Saudita y en toda la península Arábiga, ¿cómo no pudo evitar que unos drones golpearan los objetivos?", preguntó. "Y entonces, ¿de qué sirve todo ese sistema antimisiles Patriot?".

"Francamente, eso sería todavía peor y tal vez aun más embarazoso para EE.UU., si se aceptaran sus acusaciones", manifestó.

Capacidades de los rebeldes hutíes

Según Rohaní, estos hechos revelan también que la Inteligencia occidental ignora las capacidades militares de los rebeldes hutíes de Yemen, que reivindicaron el ataque de este 14 de septiembre. Rohaní comentó que "la noche anterior" a esa entrevista se había reunido con el presidente de Francia, Emanuel Macron, y le preguntó por qué apoya la versión de que Irán es el responsable del ataque contra las refinerías sauditas.

"Y él me dijo que sus expertos técnicos sostienen que los yemeníes no cuentan aún con capacidades militares de ese nivel. 'No es usted consciente de sus capacidades técnicas', le contesté", narró Rohaní, para luego resumir que lo más importante ahora no es acusar a nadie por el ataque, sino reunir fuerzas para ayudar al pueblo yemení, que sufre las acciones hostiles de Riad.

Israel

En el marco de la conversación, el presidente de Irán también acusó a Israel de terrorismo y apoyar a los combatientes del Estado Islámico. El mandatario afirmó que la fundación de Israel "está basada en ataque y usurpación de los derechos de otros", añadiendo en ese contexto que "no hay terrorismo en todo el mundo que coincida con las actividades de Israel".

"Los que luchan por la libertad de su tierra y sus casas no son terroristas. Los terroristas son los que prestan ayuda al Daesh, al Estado Islámico", precisó. "Israel es el país que cuida de los combatientes heridos del EI y pone armas a su disposición", dijo Rohaní. Al ser preguntado sobre si las autoridades israelíes apoyan al EI, el mandatario iraní respondió: "Ciertamente".

Iranian President Rouhani during a Fox News exclusive says Israel supports ISIS. #FoxNewsExclusivepic.twitter.com/4IuyojG1n9 — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) September 24, 2019

Armas nucleares

Durante la entrevista, Wallace mencionó los recientes pasos de Teherán para reducir sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear y preguntó a Rohaní en qué medida la nación persa se acercó a la creación de armas nucleares. "Si hubiéramos estado buscando armas nucleares, no habríamos firmado el JCPOA [el Plan Integral de Acción Conjunta, por sus siglas en inglés]", precisó en respuesta el mandatario, aclarando que Irán "no está buscando" ese tipo de armas.

"Irán ha cumplido con sus compromisos y conforme con estos compromisos vemos que el que rompió el compromiso fue EE.UU., no Irán", reiteró.

Elecciones en EE.UU.

Al ser preguntado sobre el resultado de las próximas elecciones presidenciales en EE.UU., Rohaní hizo hincapié en que a Teherán "no le importa si el presidente de EE.UU. es un demócrata o un republicano" y que eso es "la competencia y prerrogativa" de los ciudadanos estadounidenses. "Queremos ver a alguien que cumpla con estos compromisos y los tome en serio", acotó.

"Buscamos la paz y por eso hemos invitado a todos los países en la región a unirse a fin de que podamos alcanzar la paz", subrayó.

