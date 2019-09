'30 ciudades en 30 días': el plan de Macri para intentar superar el revés en las primarias argentinas

A casi un mes de las elecciones presidenciales en Argentina, el presidente Mauricio Macri reveló su estrategia de cara a revertir la derrota que sufrió en los comicios primarios de agosto: recorrer 30 ciudades en 30 días y encontrarse "cara a cara" con sus votantes.

"La elección aún no sucedió", escribió el mandatario el pasado domingo en su cuenta de Twitter, antes de invitar a sus seguidores de 'Juntos por el Cambio' a una nueva marcha del 'Sí se puede', concepto utilizado para referirse a la contienda electoral que el oficialismo debe enfrentar el 27 de octubre contra el peronista y ganador del último sufragio con el 49,9% de los votos, Alberto Fernández.

LA ELECCIÓN AÚN NO SUCEDIÓ. El jueves pasado lanzamos la convocatoria para participar de La Marcha del #SíSePuede. Treinta encuentros en treinta ciudades hasta culminar en la Elección del 27 de octubre, a la que llegaremos totalmente decididos a ganar. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 22, 2019

En el mismo tuit, Macri aseguró que visitará 30 distritos diferentes a partir del 28 de septiembre hasta culminar su campaña por la reelección. La primera marcha será en la Ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, uno de los pocos distritos en donde el líder de 'Cambiemos' superó a Fernández y donde comenzó su carrera política, primero como diputado (2005-2007), y luego como Jefe de Gobierno (2007-2015).

Aunque el resto de los ciudades aún no han sido confirmadas por el Gobierno, se estima que el presidente acuda también a sitios con bajo acompañamiento ciudadano a su partido. La última convocatoria a favor de su gestión ocurrió el pasado 24 de agosto, cuando miles de personas se congregaron en la Plaza de Mayo, frente al palacio presidencial. Allí, el mandatario envió un mensaje a sus seguidores: "Tres años y medio es poco tiempo para cambiar todo lo que hay que cambiar".

Los partidarios del presidente argentino Mauricio Macri marchan hacia la Plaza Mayo en Buenos Aires el 24 de agosto de 2019 / Ronaldo Schemidt / AFP

En aquella ocasión, los manifestantes decidieron mostrar su apoyo a la actual administración en medio de una crisis económica, que golpeó considerablemente a los argentinos y que elevó los índices de pobreza y desempleo.

A estos tópicos también se refirió el presidente desde su cuenta de Twitter, tras realizar la convocatoria por el 'Sí se puede': "Podemos culminar con los ciclos de estancamiento y retroceso que vivimos por 70 años sin convertirnos en ese camino en otro tipo de país", escribió Macri.

También aludió de manera indirecta a la anterior gestión de Gobierno, liderada por Cristina Fernández de Kirchner —hoy acompañante de fórmula de Alberto Fernández—, al mencionar la percusión de "mafias" dentro del Estado: "Podemos tener una economía sana sin abandonar la transparencia en los actos gobierno, que es exactamente lo contrario de la corrupción. Podemos crear empleos sin dejar de perseguir a las mafias que buscan corromper al Estado y someter a toda la sociedad", aseveró el referente de 'Cambiemos'.

¿Un resultado irreversible?

El plan del oficialismo se enmarca en un contexto de severas dificultades económicas para los sectores más vulnerables del país.

Recientemente, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional aprobó con media sanción el proyecto que establece la 'Emergencia Alimentaria' y dispone un aumento del presupuesto en los comedores comunitarios, ante el elevado número de menores de edad con faltante de comida en sus hogares.

"El lenguaje que usó Macri en Twitter es muy extraño. Menciona frases como 'lo damos vuelta' o 'para ganar' y no es algo que suele decir un candidato presidencial. Se debe convocar al voto por algo más, para que eso tenga un efecto positivo en el país y no una mera victoria electoral" Nicolás Tereschuk, politólogo y analista político

Además, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó el pasado jueves que la tasa de desempleo en el país suramericano subió a 10,6 % en el segundo trimestre de 2019, es decir, una elevación de un punto en comparación con el mismo periodo del 2018.

Para Nicolás Tereschuk, politólogo y especialista en desarrollo económico, la nueva iniciativa de Mauricio Macri apunta sólo a generar una victoria electoral y no a resolver los verdaderos problemas de la coyuntura actual.

"El lenguaje que usó en Twitter es muy extraño. Menciona frases como 'lo damos vuelta' o 'para ganar', y no es algo que suele decir un candidato presidencial. Se debe convocar al voto por algo más, para que eso tenga un efecto positivo en el país y no una mera victoria electoral. ¿Ganar para qué? Su capacidad política se deterioro en el momento en que su objetivo se volvió sostener los votos y no atender problemas más urgentes como la devaluación de la moneda local o la deuda externa", asegura el especialista.

En cuanto a la serie de mensajes enviados por el mandatario, luego de impulsar las marchas a favor de su gestión, el analista político asegura que esa acción "lo acerca más a su núcleo de votantes".

El presidente de Argentina, Mauricio Macri. / Roberto Almeida Aveledo / www.globallookpress.com

En la misma línea, Raúl Timerman, analista político y director de la consultora 'Grupo de Opinión Pública', considera el mensaje del presidente como "excluyente" para una gran parte de la sociedad.

"Cuando el dice que 'Sí se puede', no se refiere a solucionar los problemas actuales. Es autorreferencial y afirma que él puede ganar la elección. No hay un compromiso por parte del gobierno de bajar los indices de pobreza, solo buscan atender los inconvenientes electorales creando una figura de que ellos vienen a salvar a la Argentina", asevera Timerman.

En cuanto a la finalidad de recorrer 30 ciudades en 30 días, el especialista lo considera como una medida "innecesaria" ya que el resultado es "irreversible": "Los últimos sondeos de tres encuestadoras dan un porcentaje de votos de entre el 50 % y el 54 % para Fernández, cuando con el 45 % ya es presidente de manera automática, sin la necesidad de una segunda vuelta entre los dos candidatos. Macri, en cambio, no logra superar los 36 puntos", detalla el consultor político.

"Cuando el presidente dice que 'sí se puede', no se refiere a solucionar los problemas actuales. Es autorreferencial y afirma que él puede ganar la elección. No hay un compromiso por parte del gobierno de bajar los indices de pobreza, solo buscan atender los inconvenientes electorales creando una figura de que ellos vienen a salvar a la Argentina" Raúl Timerman, analista político

Respecto al país que eventualmente dejaría el Gobierno actual, el especialista anticipó un escenario "en emergencia". "Argentina hoy es una nación con menos empleo, con menos cantidades de pequeñas y medianas empresas, y un poder adquisitivo bajo para los asalariados. Por eso, 'Cambiemos' no está en condiciones de prometer nada a futuro y creo que la fuerza terminará por se desintegrase, volviendo a ser un partido político hegemónico solo en la Ciudad de Buenos Aires, como lo es hoy con el gobernador Horacio Rodríguez Larreta", finaliza Timerman.

Facundo Lo Duca

