VIDEO: Un dron entrega un teléfono y droga a un recluso en una cárcel de EE.UU.

Un interno de la cárcel del condado de Cuyahoga, en Ohio (EE.UU.), recibió un teléfono móvil y marihuana con la ayuda de un dron que sobrevoló el centro penitenciario.

Un video muestra al recluso en el patio de la prisión mirando hacia arriba. En el momento en que se supone que el dron está sobre el recinto, cae una bolsa, que el preso intenta atrapar con la ayuda de una chaqueta del uniforme.

Aunque los hechos ocurrieron en julio, las autoridades no publicaron el video hasta este miércoles. Hasta el momento no se han presentado cargos adicionales contra el recluso, y la persona que operó el dron no ha sido identificada.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!