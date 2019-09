VIDEO: Celebran fiesta con 200 mujeres y 90 niños en una prisión de Guatemala

El vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, se refirió este miércoles a la insólita fiesta nocturna que ocurrió en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la Zona 18, donde están los criminales más peligrosos del país, y reconoció fallas en el sistema de seguridad carcelario.

Según indican medios locales, Cabrera explicó que "la situación es complicada" y se encuentran trabajando para que no vuelva a ocurrir: "A veces cuando los sistemas de seguridad son fortalecidos ha existido pronunciamiento de los derechos humanos, entonces pareciera que defendemos a los que deben estar resguardados y no defendemos a la sociedad en general, la situación es complicada y esperamos que no se vuelva a repetir", aseveró.

El insólito hecho ocurrió este lunes en la prisión donde se encuentran detenidos miembros de la pandilla Barrio 18, uno de los grupos más masivos y peligrosos de la región, dada su relación con el narcotráfico y la violencia armada. Un portavoz del Sistema Penitenciario confirmó que unas 200 mujeres y unos 90 niños llegaron al lugar a pasar la noche y se retiraron al día siguiente. También habrían circulado videos por las redes sociales en donde se podían oír ruidos característicos de una fiesta.

Día del Reo

El Ministerio de Gobernación rechazó este miércoles —a través de Twitter— lo ocurrido en el confinamiento de los pandilleros, dado que "se arriesgó la vida de menores y mujeres". El organismo aseguró que espera obtener los resultados de las investigaciones "en el menor tiempo posible" para dar con los responsables.

#AHORA | Delegados del @PDHgt de la Defensoría de personas privadas de libertad dan seguimiento a las acciones de las autoridades en centro preventivo de la zona 18, debido a que en el sector 11 permanecían más de 200 mujeres y de 90 niñ@s. pic.twitter.com/fGHqq3N40r — PDH Guatemala (@PDHgt) September 24, 2019

Una de las hipótesis que las autoridades barajan para descifrar lo que ocurrió esa noche apunta a este martes, 24 de septiembre, día que Guatemala celebra el Día del Reo. Los medios locales señalan que desde el lunes temprano, familiares de los reclusos llegaron a la prisión con la intención de acompañar a los detenidos en las vísperas de su día y, debido a eso, la celebración podría haberse extendido.