Emiten alerta en México por el robo de un equipo que trabaja con material nuclear

La Coordinación Nacional de Protección Civil de México emitió una alerta en cinco entidades del norte del país por el robo de un equipo radioactivo en el estado de Tamaulipas.

El hurto fue cometido en la ciudad fronteriza de Reynosa, a las afueras de una tienda, al ser sustraído el equipo del vehículo que lo transportaba. A partir de ello, el organismo envió un boletín de alerta a las Unidades de Protección Civil de los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz.

El equipo robado es un densímetro nuclear de la marca CPN con número de serie MD10700323 y dos fuentes radioactivas en su interior: una de Cesio-137 y la segunda de Americio-241/Berilio. El equipo es propiedad del Laboratorio Nacional de la Construcción SA.

En Reynosa, #Tamaulipas, se robó un medidor de compactación y humedad que contiene fuentes radioactivas, de ser manipulado sin las condiciones de protección personal y seguridad tecnológica puede causar lesiones temporales. En caso de localizarlo reporta al #CENACOM 800-004-1300. pic.twitter.com/SNfbDKeyGI — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) September 26, 2019

No obstante, el rango de categoría de la alerta es 4, el nivel más leve de riesgo en la escala.

Las autoridades señalaron que es improbable que la fuente lesione permanentemente a alguna persona, y solo podría causar alguna afectación si el material radioactivo no se encuentra blindado, no se maneja en condiciones de seguridad tecnológica o no se protege con seguridad desde el punto de vista físico.