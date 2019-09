Argentina crea un organismo estatal para unificar los reclamos de excombatientes de la Guerra de Malvinas

El Ministerio de Defensa de Argentina impulsó este miércoles la creación de un nuevo organismos estatal, cuyo objetivo será la atención de reclamos y optimización de servicios para los excombatientes de la 'Guerra de Malvinas', un conflicto bélico que llevó al país sudamericano a un enfrentamiento armado contra Reino Unido en 1982.

La Coordinación de Veteranos de Guerra de Malvinas —como se llamará el ente público—, estará presidido por el excombatiente y excoronel, Jorge Zanela. Entre los principales servicios de la nueva dependencia estará la atención personalizada a exsoldados desde cualquier punto del país, a través de una línea telefónica exclusiva. También se unificaran los trámites administrativos, como la solicitud de pensiones o certificados médicos, utilizando una modalidad "virtual" y a distancia, precisa un comunicado.

"A partir de ahora, el certificado de veterano de guerra será único para todos los veteranos y muy pronto podrán obtenerlo online desde cualquier punto del país, sin necesidad de que tengan que viajar a Buenos Aires (capital de Argentina) para gestionarlo", detalló el titular de la cartera de defensa, Oscar Aguad.

Después de 37 años de la Guerra de Malvinas se creará dentro de @MindefArg una oficina de coordinación de veteranos de guerra. El agradecimiento y la emoción del veterano Mario Ponce. pic.twitter.com/9x5i17meUW — Oscar Aguad (@OscarAguadCBA) September 25, 2019

Según las autoridades, el organismo llevará adelante la administración de la base de datos de veteranos "bajo un único padrón dependiente del Ministerio de Defensa". Con esta medida, se intentará identificar "la causa y razón" que da derecho a una persona a ser considerado como un exsoldado de la 'Guerra de Malvinas'.

A 37 años del conflicto armado, la polémica por el reconocimiento de la figura de "excombatiente" continúa despertando un debate dentro de las propias Fuerzas Armadas. Un gran número de veteranos de guerra sostienen que no deben ser considerados como 'exsoldados' aquellos que no hayan "puesto un pie" en las Islas Malvinas, ubicadas al sur de Argentina, y donde se disputo la contienda bélica por el control del territorio.

Durante la contienda bélica entre ambas naciones por la soberanía del archipiélago, que ocurrió entre abril y junio de 1982 y que terminó en derrota para las tropas argentinas, murieron 649 ciudadanos del país sudamericano, 255 británicos y tres isleños.

La palabra de los veteranos de guerra

Edgardo Sarcioto, de 57 años, llegó a las islas del sur en los primeros días de abril de 1982, como un integrante de la Marina argentina, a la edad de 19 años. Hoy es presidente de la 'Fundación de Veteranos de Malvinas' en la provincia de Córdoba.

Respecto a la creación del nuevo organismo, el excombatiente la considera como una medida "vital" para atender reclamos que, a 37 años del conflicto, "todavía no tienen respuesta".

"Con la centralización del Ministerio de Defensa y la creación de un solo padrón, será todo más fácil para nosotros. Es algo que veníamos reclamando desde hace años. Antes, cada veterano debía solicitar sus documentos a guerra a cada dependencia militar. Si vos integraste la Marina, debías dirigirte a ellos y eso complicaba las cosas porque cada dependencia actuaba diferente. Ahora habrá un solo criterio. Conozco casos de excombatientes que nunca lograron acceder a un pedido para que una Junta Médica los certifique como participantes de la guerra, dado que el trámite era muy engorroso para las personas de algunas provincias", explica Sarcioto, en diálogo con RT.

En la misma línea, Daniel Porta, excombatiente y actual abogado, agrega que la nueva dependencia podrá ayudar también a los familiares de los soldados que cayeron en Malvinas.

"Dado que existen cinco fuerzas militares y todas con criterios diferentes, muchos familiares nunca pudieron cobrar las pensiones de veteranos de guerra de sus familiares. Esto responde a que existen dirigentes militares que, al no haber participado del conflicto, no tienen la sensibilidad necesaria para atender estos reclamos. Yo represento legalmente a la madre de un excombatiente de 16 años que nunca pudo cobrar el subsidio por la muerte de su hijo, dado que las fuerzas no la reconocen como familiar. Esperemos que esta unificación traiga beneficios sobre estas cuestiones, que hoy parecen lejanas, pero están más presentes que nunca", puntualiza Porta.

Facundo Lo Duca

