"Yo no voté por Messi": el escándalo por supuesto fraude que afecta al premio 'The Best' 2019 de la FIFA

El premio que otorga la FIFA al mejor futbolista de la temporada, 'The Best', se ha visto en esta oportunidd salpicado por un posible caso de fraude en el proceso de votación. Tras conocerse el nombre del ganador de ese galardón, el capitán de la selección de Nicaragua denunció que no tuvo participación en esas votaciones, mientras que el entrenador del combinado de Sudán afirma que no votó por Lionel Messi.

El astro argentino recibió este lunes en Milán, Italia, el trofeo 'The Best' 2019 de la FIFA, tras superar en el proceso de elección al holandés Virgil Van Dijk y al portugués Cristiano Ronaldo. Es la primera vez que el argentino gana ese premio.

El anuncio ha desatado polémicas. Así, por ejemplo, el futbolista nicaragüense Juan Barrera asegura que solo fue a través de los medios de comunicación locales como se enteró de que su nombre figuraba en la lista de capitanes de selecciones que votaron por Messi. "No voté en los premios The Best 2019, cualquier información sobre mi voto es falso", escribió ese deportista el pasado martes en su cuenta de Twitter.

"En ningún momento fue parte de la votación"

Más tarde, en un comunicado, el nicaragüense Real Estelí F.C., club en el que milita Barrera, reafirmó que su jugador "en ningún momento fue parte del proceso de votación" para otorgar el galardón del organismo rector del fútbol mundial. "Yo no voté por Messi", comentó el capitán de Nicaragua, para precisar que el año pasado sí apoyó al argentino.

El segundo implicado en esta polémica sería el entrenador de la selección de Sudán, el croata Zdravko Lugarisic. En una cuenta de Twitter que se le atribuye a ese estratega, se publicó una supuesta copia del documento que la FIFA envió a los seleccionadores. En ella se sostiene que Lugarisic votó por el egipcio Mohamed Salah, el senegalés Sadio Mané y el francés Kylian Mbappé. Pero el documento con los resultados de la votación indica, en cambio, que el entrenador de Sudán se habría decantado por Lionel Messi, Virgil van Dijk y Sadio Mané.

La FIFA, por su parte, sostiene que verificó las boletas de votación enviadas por las federaciones de Nicaragua y Sudán, y que esos documentos muestran claramente sus preferencias por un determinado candidato, así como que también estaban "firmados y confirmados con el sello oficial" de las respectivas entidades.

