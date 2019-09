Arabia Saudita concede por primera vez visados turísticos y elimina el código de vestimenta para las extranjeras

Arabia Saudita concederá por primera vez visados de turista, abriendo las puertas del reino ultraconservador a medida que implementa reformas sociales y busca diversificar la economía más allá del petróleo, informa Reuters. Este viernes Riad introducirá un régimen de visados de turista para 49 países y relajará el estricto código de vestimenta para las turistas femeninas.

Esta relajación significará que las mujeres extranjeras no estarán obligadas a utilizar la ropa tradicional saudita que cubre todo el cuerpo, aunque sí deberán vestirse de forma adecuada y modesta. Tampoco habrá restricciones para las mujeres no acompañadas que viajen al país, aunque seguirá aplicando la norma que impide que los no musulmanes visiten las ciudades sagradas de La Meca y Medina y se mantendrá la prohibición del alcohol.

Señalando que esto es "un momento histórico" para el reino saudita, el jefe de Turismo, Ahmed al Khateeb, afirmó: "Los visitantes se sorprenderán de los tesoros que tenemos para compartir: cinco sitios considerados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, una cultura local vibrante y una belleza natural impresionante". Además, agregó que no cree que el reciente ataque a dos refinerías desanime a las personas a visitar su país.

La iniciativa de abrirse al turismo forma parte del programa de reformas económicas más amplias llevado a cabo por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, que tiene como objetivo reducir el enfoque del reino en el petróleo. Arabia Saudita confía afianzar la inversión extranjera en la industria del turismo, y espera que el sector suponga para 2030 un 10% del PIB frente al 3% actual.

Hasta ahora Arabia Saudita concedía visados principalmente a peregrinos, empresarios y trabajadores expatriados.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!