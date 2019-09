Evidencian múltiples casos de abusos sexuales por parte de la Policía en Reino Unido

Cientos de agentes de Policía han sido acusados ​​de haber abusado de su posición con un propósito sexual en los últimos tres años en el Reino Unido. "Sospechosos, víctimas de delitos, niños, testigos y personas vulnerables son algunos de los que fueron explotados", relató la inspectora de policías y servicios de rescate para las regiones del sureste y Midlands, Zoe Billingham.

Los inspectores examinaron 13 de las 43 fuerzas policiales existentes en Inglaterra y Gales para investigar si los cuerpos habían hecho lo suficiente para investigar a sus integrantes. Según el informe, la Oficina Independiente de Conducta Policial recibió 415 denuncias bajo la categoría de abuso de posición con fines sexuales entre marzo del 2016 y marzo de 2019.

Uno de los casos más infames fue el de Ian Naude, un pedófilo depredador que ingresó a la Policía de Cheshire para tener acceso a víctimas vulnerables y que fue encontrado culpable de haber violado a una niña de 13 años, informa The Guardian.

Se estima que unas 35.000 personas que trabajan para las fuerzas policiales en Inglaterra y Gales no han sido examinadas adecuadamente. "Hemos estado instando a la Policía a actuar sobre este tema desde hace algunos años. Muchas fuerzas han escuchado y ya están haciendo cambios. Pero me ha decepcionado profundamente descubrir que otras, después de todo este tiempo, todavía no han implementado ninguna medida básica", lamenta la inspectora Billingham.

Una de las grandes preocupaciones de los inspectores consiste en los traslados de oficiales de Policía a otras fuerzas. "Nos sorprendió descubrir que no hay ningún requisito para examinar a los oficiales en el punto de transferencia. Algunos depredadores de la Policía, cuando se enteran de que están a punto de ser atrapados, corren a trasladarse de un cuerpo a otro. No hay forma de compartir inteligencia entre transferencias".