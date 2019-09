Cómo la inestabilidad política en España podría hacer que perdiese peso en la Unión Europea

Bruselas se muestra preocupada ante la inestabilidad política en España, después de que el país se vea abocado a unas cuartas elecciones en cuatro años porque los partidos políticos no han logrado llegar a un acuerdo para investir a un presidente del Gobierno.

Desde las instituciones comunitarias se ha advertido a Madrid de que puede perder peso en el seno de la Unión si no se estabiliza esta situación, según apunta el diario El País, citando fuentes de la Comisión Europea. La publicación recoge que la repetición de los comicios estaría minando la credibilidad de España, un aliado con el que contaba Bruselas para afrontar las turbulencias económicas, debido a que se trata de la cuarta economía de la eurozona y a la buena sintonía del presidente español, Pedro Sánchez, con sus homólogos en Francia y Alemania.

El analista de Quixote Globe Nuño Rodríguez opina que no se trata de un tema de "responsabilidad o irresponsabilidad" de los partidos españoles, sino que cada uno de ellos se ha asentado en una "posición enconada" y desde su punto de vista la decisión de la repetición electoral "ya estaba tomada".

La designación de @JosepBorrellF como Alto Representante y Vicepresidente de la @EU_Commission supone la concreción del peso de España en Europa. La #UE gana un servidor para su causa. España, un aliado en la defensa de la Europa que protege a sus ciudadanos y ciudadanas. pic.twitter.com/s4ofaWbo1I — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 11, 2019

El experto apunta que un "Parlamento más fragmentado es más complicado de gobernar" y que "la representatividad democrática en España en estos momentos es casi imposible de ser ejercida". A su parecer, en estas condiciones "es normal que haya una parálisis política", que, según Rodríguez, "va a durar mucho en el tiempo".

Esta nueva percepción de Bruselas se produce en una coyuntura en la que Sánchez acaba de conseguir que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, haya sido elegido vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante de Política Exterior del bloque. Además, el Gobierno español se apunta como otro logro el nombramiento de la eurodiputada Iratxe García como presidenta del grupo socialista en el Parlamento del organismo.

Sin embargo, para el experto se trataría de propaganda del Ejecutivo español sobre sus propias actuaciones. "No pueden decir ante el mundo que están totalmente deslegitimados en las instituciones europeas y en las organizaciones de las instituciones internacionales", sostiene Rodríguez, que también califica el nombramiento de Borrell como un logro menor puesto que se aspiraba a "posiciones mucho más altas".

En este contexto, la situación ventajosa de la que disfrutaba España se puede ver frustrada, según advierten las fuentes diplomáticas citadas por el rotativo español, aunque desde el Ejecutivo presidido por Sánchez se rechaza este escenario, alegando que su país nunca influyó tanto en Europa y que no atisban esa pérdida de peso institucional en Bruselas.

El analista de Quixote Globe relata que se da una situación paradójica, puesto que si se hubiese logrado un Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, no tendrían mayoría en el Parlamento, por lo que lo más seguro es que "habría estado en la misma situación, debido a que no se podría llegar a confiar en una coalición que no llega a tener una mayoría a la hora de las votaciones legislativas".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!