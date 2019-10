Muere en un accidente de tránsito el actor jamaicano Louie Rankin

Louie Rankin, famoso por encarnar el papel de Ox en la película 'Belly' de 1998 que protagonizó junto con los raperos Nas y DMX, murió este lunes en un accidente de tránsito en Ontario, Canadá, informa el portal TMZ. Su asistente ejecutiva Jewlz Sykes, con la que comparte hijos, confirmó su muerte a través de su cuenta de Instagram.

Un día antes de su fallecimiento, el actor anunció en su Instagram que estaba en Toronto filmando una película.

Louie nació y creció en Jamaica y también es conocido como cantante de dancehall jamaicano y reggae. Su canción más exitosa es 'Typewriter', de 1992, por la que fue galardonado con un Grammy.

En su carrera en el mundo del cine también actuó en las películas 'Shottas' ('Hermanos en el crimen') y 'We run these streets', de 2014. Durante el rodaje de 'Belly' se hizo muy amigo de Nas y en 2016 los dos aparecieron en el videoclip de DJ Khaled 'Nas Album Done'.