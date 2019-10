"Libertad de elección": India defiende en EE.UU. su derecho a comprar los sistemas antiaéreos rusos S-400

El ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, quiso destacar que Nueva Deli tiene derecho a comprar sistemas de defensa antimisiles S-400 de Rusia a pesar de la amenaza de recibir sanciones de EE.UU., informa el diario Hindustan Times.

"Siempre hemos sostenido" que la adquisición de equipo militar "es, en gran medida, un derecho soberano", explicó el canciller indio a los periodistas antes de reunirse en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, el pasado 30 de septiembre.

"No nos gustaría que ningún estado nos diga qué comprar o no a Rusia más de lo que nos gustaría que cualquier estado nos diga qué comprar o no a EE.UU.", añadió Jaishankar, quien aseguró que India goza de "esa libertad de elección" y considera que reconocerlo" está "en el interés de todos".

India y Rusia firmaron un contrato de compraventa de cinco sistemas S-400 por valor de 5.200 millones de dólares en octubre de 2018 y la entrega de esos dispositivos ya está en marcha.

Como respuesta, EE.UU. urgió al país asiático a que renunciara a "las transacciones con Rusia" bajo la amenaza de "desencadenar" sus medidas punitivas en el marco de su Ley para Contrarrestar a los Adversarios a través de Sanciones (CAATSA, por sus siglas en inglés).

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!