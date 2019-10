Putin trolea una pregunta sobre la injerencia rusa en las próximas presidenciales en EE.UU.: "Sí lo haremos, le digo en secreto"

Rusia no ha dado ni un solo paso destructivo con relación a Estados Unidos y si alguien cree lo contrario, debe presentar pruebas de ello, ha afirmado el presidente ruso, Vladímir Putin.

Durante su intervención en un foro en Moscú dedicado a la energía nacional, el mandatario respondió a una pregunta del periodista de la cadena NBC Keir Simmons sobre las preocupaciones del ex fiscal especial de EE.UU., Robert Mueller, de que Rusia podría intervenir en las elecciones presidenciales del país norteamericano en 2020.

"'Highly likely' [altamente probable, en inglés], lo hemos oído ya", contestó el presidente citando la expresión utilizada por la ex primer ministra británica, Theresa May, a la hora de acusar a Moscú del envenenamiento del ex agente secreto ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia.

"Él [Mueller] no encontró ninguna prueba de nuestra colusión con Trump en el pasado, pero se mostró preocupado de que podríamos hacerlo en el futuro. Sería divertido si no fuera tan triste, porque todo lo que vemos ahora en la política interna de EE.UU. está dañando las relaciones ruso-estadounidenses. Y estoy seguro está haciendo daño al propio EE.UU.", recalcó Putin.

Respondiendo a la reiterada pregunta de si Rusia está tratando de influir en los resultados de los comisiones del próximo año en EE.UU., Putin bromeó diciendo: "Sí lo haremos, se lo digo en secreto, para divertirles finalmente allí [en EE.UU.]. Pero no se lo cuente a nadie".

"¿Para qué intervenir en elecciones?"

El presidente ruso hizo hincapié en que Rusia tiene suficiente con sus propios problemas internos y su Gobierno está centrado en ellos.

"Nos enfrentamos a tareas colosales en materia económica y en la política social. Hemos formulado en diversos sectores los llamados proyectos nacionales de desarrollo, en los que estamos invirtiendo recursos sin precedentes. ¿Para qué intervenir en las elecciones de otros países?", se preguntó.

Esperanza de normalización

Al mismo tiempo, Putin expresó su esperanza de que las relaciones entre Moscú y Washington se normalicen.

"Nos basamos en que el sentido común y, lo subrayo, los intereses fundamentales de EE.UU. jugarán su papel y las relaciones bilaterales volverán a un estado normal. Algo que todavía no ha ocurrido", señaló.