La historia de un gigantesco complejo de favelas de Brasil en un museo itinerante del tamaño de una caja de zapatos

El Museo de la Imagen Itinerante de la Maré (MIIM) se compone de una serie de fotografías ordenadas en una caja de cartón que están rodando de unas manos a otras para mostrar la historia del complejo de la Maré, formado por 16 favelas situadas en el norte de la ciudad de Río de Janeiro. Este museo se desplaza allá donde el espectador se encuentre, en una plaza o en un bar, y no al contrario.

Esta propuesta artística expone imágenes en diversos formatos para mostrar la vida cotidiana de este complejo de favelas, su política y su cultura. "El MIIM es un museo diferente, no tiene dirección, es un museo ambulante. Para ser más específico funciona en una caja de cartón del tamaño de una caja de zapatos", explica su creador, Francisco Valdean, residente en la Maré. Valdean creó este proyecto como parte de su investigación de doctorado en Artes y lo lanzó oficialmente el 18 de agosto mediante un post de Facebook en el que además añade que "la experiencia de visitar el MIIM es poder sumergirse en imágenes en monóculos, en negativos y álbumes. Es una inmersión en la historia de la región".

Este particular museo en movimiento se compone de tres colecciones permanentes, todas ellas ordenadas para caber dentro de una caja: Imágenes Monoculares, Imágenes en Negativo y Álbumes de la Vida Privada de la Maré. En lo que se refiere a la primera colección, Valdean pretende llegar a un total de 100 imágenes mostradas en conos de plástico que funcionen como monoculares para poder completar la que hasta ahora ha sido la parte más llamativa del MIIM. Cada monóculo presenta una imagen sorpresa que no se desvela hasta no colocar el ojo en la pequeña estructura. Entre ellas hay escenas antiguas y recientes, una de ellas muestra a la concejala y activista brutalmente asesinada en 2018 Marielle Franco, vecina de este barrio.

Visitantes admirando las imágenes de la colección de monóculos del MIIM. / Cortesía del Museo de la Imagen Itinerante de la Maré.

La tercera colección sobre la vida privada en la favela también pretende ser ampliada, motivo por el que el creador invita a todos los habitantes del barrio a contribuir con fotos de sus álbumes personales. Esta sección se compone tanto de fotos tradicionales en formatos 10x15, como de textos donde Valdean describe escenas que vivió pero que no fotografió, para que el espectador pueda crearse su propia imagen visual.

Este museo compuesto principalmente por fotografías pretende rescatar la historia de formación del conjunto de favelas de la Maré desde sus orígenes en 1940, cuando migrantes procedentes de otras regiones de Brasil llegaban a Río de Janeiro con la esperanza de un futuro profesional prometedor.

Contenido del Museo Itinerante de la Maré. / Cortesía del Museo de la Imagen Itinerante de la Maré.

Valdean fue una de las muchas personas que abandonaron su tierra natal en dirección a los núcleos urbanos. Originario del nordeste brasileño, este sociólogo e investigador que hoy da clases en varias escuelas públicas de la región, llegó a la ciudad carioca a sus 15 años y en su proceso de adaptación trabajó, entre otras funciones, como vendedor ambulante. Es por este motivo que Valdean destaca el carácter ambulante de su proyecto y subraya la necesidad de repensar el concepto actual de museo. "En lugar de estar esperando al visitante, (un museo) puede ir directamente a los habitantes, a una escuela, a un ambulatorio de salud. El MIIM va a las personas pero, en ese recorrido, el MIIM también puede incentivar a la gente a ir un museo tradicional", explica el creador.

Valdean ya lleva 22 años viviendo en el complejo de la Maré con su familia, aunque en su llegada a Río de Janeiro vivía en otra favela. Si bien tenía familia en la Maré que visitaba con frecuencia, su puerta de entrada a uno de los mayores complejos de favelas que existen hoy en día fue su cámara de fotos. En aquella época pocas personas tenían medios para registrar imágenes. Esto le incentivó a estudiar un curso técnico de fotografía dentro de la propia favela, posteriormente una licenciatura en Ciencias Sociales y un máster en Antropología Visual con un trabajo final titulado 'Imágenes de la Maré: narrativas fotográficas de un territorio favelado'. Una carrera académica que, según destaca Valdean, fue posible gracias a las políticas públicas para el acceso universal a la educación superior que existieron en la década precedente. Actualmente, trabaja en la elaboración de su doctorado en Artes, de cuyo estudio se escindió el proyecto del MIIM.

Francisco Valdean con la caja del MIIM y otros 'visitantes' del museo. / Cortesía del Museo de la Imagen Itinerante de la Maré.

El MIIM valoriza fotos amadoras, las imágenes de una vida retratada por los propios protagonistas del barrio sin que tengan que tener ningunas nociones técnicas sobre fotografía. "En mi opinión, el fotoperiodismo documenta la Maré bajo una óptima muy específica. Persigue las acciones del Estado, las expulsiones son una de estas acciones del Estado que genera interés de reportaje. (…) Y sobre la violencia, la fotografía registra a los agentes del Estado. El interés nunca está en cubrir el punto de vista de los habitantes", declara Valdean a la agencia de noticias de las favelas Rio On Watch y destaca otro de sus trabajos actuales, la creación de la base de 'Imágenes del Pueblo'.

El conjunto de imágenes itinerantes de la Maré tiene la agenda repleta de visitas. Este es el tercer museo del complejo de favelas de la Maré, donde residen 140.000 personas, muchas de las cuales también han contribuido para que el Museo de la Maré y el Museo Maré a Cielo Abierto, dos conjuntos de exposiciones físicas situadas en el barrio, también existan con el objetivo de mostrar la otra cara de la vida en la favela.

Luna Gámez

@LunaGamp