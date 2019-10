Moderadores con trastornos mentales, TikTok y Elizabeth Warren: Filtran conversaciones privadas de Zuckerberg con sus empleados

Este 1 de octubre, el portal The Verge ha publicado audios de dos reuniones internas de Q&A (Preguntas y Respuestas) que tuvieron lugar en julio de este año entre el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, y trabajadores de la compañía. Después de que se filtrara el contenido de estos encuentros, Zuckerberg compartió una publicación en su perfil en la red social en la que reconocía su autenticidad: "Aunque se suponía que debía ser interno en lugar de público, ahora pueden ver una versión sin filtros de lo que pienso y lo que les digo a los empleados".

En particular, el fundador del gigante tecnológico compartió sus puntos de vista acerca de las condiciones laborales de sus moderadores de contenidos; la posible llegada al poder en EE.UU. de los promotores de una iniciativa para separar WhatsApp e Instagram de Facebook; la Libra (criptomoneda de Facebook); la competitividad de TikTok y otros temas. RT les ofrece un resumen de lo que opina Zuckerberg sobre todo ello.

Preocupación por la popularidad de TikTok

La plataforma china de videos de corta duración TikTok —según uno de los empleados que tomaron parte en las Q&A— está cobrando tanta popularidad entre los adolescentes "y la generación Z [grupo demográfico nacido a partir del año 2000]" que podría afectar a la competitividad de Facebook.

"TikTok va bien, es un fenómeno muy interesante", respondió Zuckerberg, que recordó que su equipo está desarrollando una aplicación análoga, llamada Lasso, a través de la cual planea competir con ella. Actualmente esta siendo promovida en varios países, entre ellos, México.

"Primero, trataremos de ver si podemos hacer que funcione en países donde TikTok aún no es grande antes de competir con TikTok donde ya sí lo es", explicó.

Otra aproximación es el desarrollo de las tendencias de Instagram (propiedad de Facebook), por ejemplo, las 'stories', que en la actualidad se están volviendo cada vez más popular entre los usuarios.

Amenazas legales a la empresa

Actualmente, la red social enfrenta varios desafíos legales, entre ellos, una investigación por una posible violación de las leyes antimonopolio del país, el pago de una gigantesca multa de 5.000 millones de dólares y la aparición de candidatos a la Presidencia estadounidense que quieren fomentar la competencia en el sector tecnológico y proponen "dividir" Facebook.

Entre estos destaca la senadora demócrata Elizabeth Warren, que sostiene que compañías como Facebook (así como Amazon y Google) tienen demasiado poder en el sector tecnológico y obstaculizan el desarrollo de las empresas más pequeñas y 'startups'.

Al ser preguntado de si le preocupa "que los reguladores puedan venir y dividir la compañía", Zuckerberg admitió que aunque sí lo está, el país norteamericano es un Estado de derecho, por lo que está listo para desafiar a Elizabeth Warren en la corte. "Y apostaría a que ganaremos esa acción legal", sostuvo.

El empresario afirmó que no está de acuerdo con la iniciativa promovida por la candidata demócrata: "La separación de estas compañías, ya sea Facebook, Google o Amazon, en realidad no va a resolver estos problemas, no haría menos probable una interferencia electoral. La haría más probable, porque ahora mismo las compañías no pueden coordinarse y trabajar juntas".

Moderadores con problemas mentales

A principios de este año, aparecieron en varios medios entrevistas con moderadores que trabajan para Facebook controlando los contenidos ilegales que se comparten en la plataforma. De hecho, se dio a conocer que en la red social hay tal cantidad de este tipo de contenidos que se tuvo que recurrir al reclutamiento de moderadores de empresas subcontratadas en varios países, cuyo trabajo consiste en revisar diariamente fotografías y videos, a menudo traumáticos, que incluyen imágenes de discriminación, violencia y pornografía, entre otros.

Y es que, además de ganar casi diez veces menos que los trabajadores de Facebook, estos moderadores firman acuerdos de confidencialidad que les prohíben hablar de su trabajo y de su carga emocional incluso con sus familiares. Los exempleados entrevistados se quejaron de un aumento de la sensación de aislamiento y de ansiedad, así como de síntomas similares al trastorno de estrés postraumático.

"Creo que algunos de esos informes son un poco exagerados [...], no es que la mayoría de estas personas solo estén mirando cosas terribles durante todo el día. Pero hay cosas realmente malas con las que las personas tienen que lidiar", admitió Zuckerberg. "Queremos hacer todo lo posible para asegurarnos de que los apoyamos lo mejor posible, incluidas las personas que están teniendo las peores experiencias", añadió.

Libra

Según Zuckerberg, su equipo está trabajando para alcanzar la meta de hacer el proceso de transferencia de dinero tan simple como el intercambio de fotos a través de WhatsApp. Actualmente se están llevando a cabo pruebas de este sistema —que funciona en divisas tradicionales— en México y la India, pero se espera que hasta a finales del año ya se implemente en muchos otros países.

Imagen ilustrativa. / Dado Ruvic / Reuters

El magnate tecnológico asimismo confesó que cuenta con "un proyecto más grande relacionado con la Libra": crear "un nuevo tipo de dinero digital que pueda funcionar a nivel mundial y sea estable". Se prevé que la criptodivisa estará separada de Facebook y será gestionada por una asociación sin fines de lucro respaldada por varias compañías y organizaciones.

Zuckerberg admitió que como es un tipo de sistema de pago nuevo, hay muchas preocupaciones acerca de cómo garantizar su seguro funcionamiento: "Hay muchos problemas importantes que deben abordarse para prevenir el lavado de dinero, evitar el financiamiento de terroristas y personas con las que los diferentes gobiernos dicen que no se puede hacer negocios; hay muchos requisitos para saber quiénes son sus clientes".

"Hay mucho que debemos hacer para tener este tipo de producto. Y estamos comprometidos a hacerlo bien [...], abordar y reunirnos con todos los reguladores, escuchar sus preocupaciones, escuchar lo que piensan que deberíamos estar haciendo, asegurarnos de que otras personas en el consorcio estén manejando esto apropiadamente", concluyó.

