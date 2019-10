El argentino detrás del 'Reggae de Leo Messi', 'El blues del Diego' y el 'Sí se puede' (VIDEOS)

"Manos 'bolú', foules 'bolú', penales 'pelotú'", aquel estribillo se coreó durante días en vestuarios, asados, oficinas, grupos de WhatsApp y redes sociales en general. Por un rato, 'El Reggae de Leo Messi' logró que millones de argentinos estallaran de risa, en medio de los enojos por ver a su selección de fútbol eliminada de la última Copa América en manos de Brasil, su clásico rival. Se trata de una divertida canción, que mezcla declaraciones del mejor jugador del mundo en contra del arbitraje, con un ritmo musical especialmente diseñado. Y fue un bum: ese video publicado en julio ya tiene más de 3 millones de reproducciones en You Tube. Pero, ¿quién fue su creador?

Su nombre es Lucas Requena, tiene 27 años y vive en Rosario, provincia de Santa Fe, la misma ciudad donde nació el goleador argentino. Toca instrumentos desde muy pequeño, principalmente la guitarra eléctrica, y da clases a domicilio. Además, graba, mezcla y masteriza producciones musicales para solistas y bandas, pero también se unió a una vocalista para formar su propio dúo acústico, con quien hace canciones de los 80, 90 y la actualidad.

En el último tiempo, comenzó a publicar materiales audiovisuales humorísticos, utilizando comentarios de reconocidas figuras para la sociedad argentina, como políticos, deportistas y periodistas, con temas musicales producidos por él mismo, que se viralizaron rápidamente.

Su última creación es 'El blues del Diego', y allí se ven fragmentos de una entrevista protagonizada por Maradona donde relata el histórico partido del Mundial 1986, cuando Argentina derrotó a Inglaterra en México antes de coronarse campeón. Las imágenes, que incluyen solos de guitarra del propio autor, se publicaron en medio del clamor que generó el retorno del 'Diez' al fútbol argentino como director técnico de Gimnasia, cuyo equipo está al borde de perder la máxima categoría.

"Lo hago por gusto, no da tanta ganancia"

Lucas nos comenta que sus videos de humor los hace "por placer, como 'hobbie'", además del divertimento. "Si bien algo de dinero deja, no es un trabajo estable, solo me gusta. YouTube paga por los videos que subís, pero si comparás el esfuerzo o tiempo que me lleva, no es redituable", aclara. En efecto, algunos de los videos colgados en Internet le demandaron meses de preparación, aunque parezcan sencillos: "Por el tiempo que invierto, debería ganar más", agrega.

Sin embargo, en medio de las carcajadas, hacerse popular en su mundillo le genera mayores ofertas laborales: "Me sirve como promoción para las producciones. Hay gente que me escribe, y aumentó mi trabajo. Viste que estamos en una situación económica más difícil", comenta el productor. Obviamente, por encima de cualquier tema musical, el furor causado por el video de Messi fue la clave del éxito.

Lucas Requena tocando la guitarra. / Lucas Requena

¿Cómo desarrolló la idea?

"El canal lo tengo hace bastante, pero soy guitarrista, antes solo subía videos de 'covers' de guitarristas que me gustaban", repasa el artista. Un día, hace cinco años, decidió probar con algo nuevo.

Por aquel entonces, se popularizó en Argentina el comentario de un joven simpatizante de fútbol, grabado por el programa televisivo Paso a Paso. Jugaba San Lorenzo contra Lanús, un club provincial ubicado al sur de la Ciudad de Buenos Aires, que en esa jornada se presentaba en la capital. En las inmediaciones del estadio porteño, la cámara captaba todo lo que sucedía en la previa del encuentro, y en las imágenes se ve a un hincha visitante comiendo una hamburguesa.

Acto seguido, el humilde fanático del 'Granate' protesta por el elevado precio de la comida, y dice la frase que pasaría a la inmortalidad: "Con 15 pesos, me hago alto guiso". Lucas tomó aquel testimonio, y realizó un remix de música electrónica.

Los discursos del presidente

Luego, pasó un largo tramo sin producir videos de humor, hasta que decidió inclinarse a temáticas políticas: "En marzo escuché un discurso de Macri, que me causó mucha gracia e indignación, entonces tuve que hacer algo". Así, Requena explica su metodología: "Se me ocurrió armar lo mismo que hice antes, ponerle ritmo, afinar la voz y acomodar el tiempo para que coincida con la música que había creado. A modo de protesta, y un poco de humor, porque la verdad es que me reía mientras lo hacía".

En efecto, el presidente argentino es el principal destinatario de aquellas producciones audiovisuales, y como se compartieron mucho, el joven se motivó para seguir haciéndolas. De hecho, la última de ellas se llama 'Sí se puede', uno de los 'slogans' de campaña más repetidos por el oficialismo. Allí, Macri se ve cantando cuarteto, un estilo parecido a la cumbia, típico de la provincia de Córdoba. En efecto, aquel distrito es uno de los grandes bastiones electorales del Gobierno, donde siempre tuvo apoyo popular.

Pero hay más. En otro, se destacan varias frases del mandatario local, donde pronuncia mal algunas palabras. Es un tema de despedida, titulado 'Se cabó el mandaso'.

Y en la canción 'A remarla sin llorar', el dirigente se muestra indignado por las críticas de la oposición y sus "soluciones mágicas".

De hecho, algunos temas se podrían bailar en fiestas. 'Todo el piri pipí' es un claro ejemplo de ello, cuya expresión fue esgrimida por el periodista Víctor Hugo Morales para quejarse del discurso gubernamental, tildándolo de "cuento".

"No me burlé de Messi, pienso como él"

Por otro lado, la masividad a veces puede dar lugar a malas interpretaciones, por eso Lucas se vio obligado a aclarar que la producción sobre Messi no se trata de una burla hacia el ídolo albiceleste: "Dijeron que era el raggae que se ríe de Messi. Para que la gente no piense mal, aclaro que es un video de humor, con buena onda. Al principio, tenía miedo de subirlo. '¿Estaré haciendo bien?', pensaba. Pero coincide conmigo, yo opino como Messi", sostiene. Más allá de eso, desconoce si el mediapunta escuchó aquella música, pero sospecha que "es muy probable".

¿Cuál será su próximo video? Argentina tiene material de sobra.

Leandro Lutzky

