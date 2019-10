La familia de un niño autista de 5 años denuncia que su escuela lo reportó por acoso sexual por abrazar a sus compañeros

La familia de un niño estadounidense de 5 años que padece de un trastorno del espectro autista denuncia que el pequeño fue reportado por acoso sexual por sus maestros por abrazar a sus compañeros y besar en la mejilla a alguien de su clase, informa WJLA.

El menor, identificado con el nombre Nathan, asiste al jardín de infantes de la escuela elemental East Ridge en Chattanooga (Tennessee, EE.UU.). De acuerdo con la institución, el niño ha recibido reiterados llamados de atención por traspasar los límites invadiendo el espacio personal de otros.

Summery Putnam, la tutora legal del pequeño, asegura que hace aproximadamente tres semanas, su maestra de clase se comunicó con ella para informarle sobre el comportamiento Nathan, acusándolo de cometer actividades sexuales contra sus compañeros de clase.

"Se me revolvió el estómago", expresó Putnam. Y añadió: "la maestra me llamó y me dijo 'usted debe hablar con Nathan sobre los límites'".

¿Depredador sexual?

La tutora reconoce que el niño suele acercársele mucho cada vez que desea hablarle u obtener su atención, lo que la obliga a tener que recordarle sobre el respeto al espacio personal, recoge The Washington Post. Asimismo, añade que Nathan desea hacer amigos, aunque no comprende cómo debe hacerlo.

Dar abrazos y besos son una parte normal del desarrollo de un niño de 5 años, sin importar si padece o no de autismo, comentó al respecto Michael Kelly, director de centro Scott para el Tratamiento del Autismo del Instituto de Tecnología de Florida, quien admitió que los menores que sufren de ese trastorno pueden requerir de algún tipo de entrenamiento adicional para aprender cuándo está permitido tocar a otros.

"¿Qué debes hacer cuando un niño de 5 años es catalogado como depredador sexual y acusado de hostigamiento sexual por el sistema escolar? Se ha revelado que en su historial figurará que es un delincuente sexual por el resto de su vida", denunció a su vez Debi Amick, abuela de Nathan. Y concluyó: "No debería ser tratado así. El chico ni siquiera entiende qué es el sexo".

'Fuera de contexto'

De acuerdo con el Departamento de Servicios para Niños del estado, el personal de las escuelas debe reportar todo incidente que involucre a menores, mientras que el organismo evalúa posteriormente si debe intervenir en la situación.

Sin embargo, desde el departamento destacaron que el punto de vista de la familia de Natham no expresa el "contexto completo" de las inquietudes transmitidas desde la escuela, subrayando que no fue un abrazo o un beso lo que despertó preocupación, aunque se negaron a aportar mayores detalles alegando a las leyes que protegen la privacidad de los menores.

Mientras tanto, el pequeño cambió de clase dado que la maestra que lo reportó no era una docente capacitada para manejar niños de necesidades especiales, aseguró Putnam.

