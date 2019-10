Un hombre confiesa haber asesinado a 14 mujeres al ser descubierto por la Policía 30 años después

Un ciudadano surcoreano confesó haber matado a 14 mujeres en los años 80, entre ellas las 9 víctimas del peor caso de asesinatos en serie de la historia del país asiático, informa The New York Times. Además, asegura que cometió o intentó cometer cerca de 30 agresiones sexuales que no involucraron asesinato.

Se trata de Lee Chun-jae, de 56 años, que fue identificado recientemente como el principal sospechoso de los nueve crímenes en serie que tuvieron lugar en la ciudad de Hwaseong y sus alrededores entre 1986 y 1991, después de que la tecnología avanzada de ADN lo vinculara con tres de los casos.

Los asesinatos de Hwaseong tuvieron lugar entre septiembre de 1986 y abril de 1991. A pesar de que la Policía movilizó la cifra récord de 2 millones de agentes para esclarecer el caso, no pudo resolverlo por casi tres décadas.

El asesino se acercaba a las víctimas, mujeres entre 14 y 71 años, en las zonas rurales por la noche, las violaba y las mataba. También usaba las medias y la ropa de las víctimas para atar sus manos y pies.

En 2003, el caso fue llevado a la gran pantalla con la popular película 'Memories of Murder'.

"Sabía que este día llegaría"

Desde la identificación, la Policía ha interrogado a Lee, que actualmente está cumpliendo la cadena perpetua en una prisión de Busán por un crimen separado (violó y mató a su cuñada en 1994). Primero negó las acusaciones, pero finalmente confesó la semana pasada, según la Agencia de Policía Provincial de Gyeonggi Nambu.

"Cuando le contamos los resultados de la prueba de ADN, dijo: 'Sabía que este día llegaría y lo que hice se divulgaría', y comenzó a contar la historia", afirmó Ban Ki-soo, director general de la Agencia, en una rueda de prensa.

Lee dio voluntariamente los detalles de los asesinatos y violaciones e "incluso hizo dibujos para explicar algunos de los casos", según detalló Ban.

Todos los crímenes que confesó tuvieron lugar entre enero de 1986, cuando fue dado de baja del Ejército, y enero de 1994, cuando fue capturado y encarcelado por violar y matar a su cuñada en Cheongju. La asesinó por "venganza" después de que su esposa lo dejara, aseguró.

Respecto a los cinco asesinatos restantes que Lee confesó, la Policía no reveló cuándo tuvieron lugar, afirmando que la investigación está en curso.

A pesar de la confesión, la Policía está revisando los datos de investigaciones pasadas para confirmar si las aseveraciones son ciertas, porque los presuntos delitos se cometieron décadas antes y la memoria le podría fallar a Lee.

Además, será imposible presentar cargos contra el sospechoso, ya que los casos han prescrito. Sin embargo, la Policía anunció que continuará con la investigación para descubrir la verdad detrás de los asesinatos en serie.