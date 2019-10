Gobierno ecuatoriano amenaza con quitar licencias a transportistas que se mantengan en paro

El ministro de Transporte y Obras Públicas de Ecuador, Gabriel Martínez, informó que el Gobierno ha empezado a aplicar sanciones contra los transportistas que aún mantienen el paro de actividades en rechazo al aumento de los combustibles.



"Aquellos transportistas que tienen contratos de operación con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y que no cumplan con sus contratos, porque han decidido detener voluntariamente y por decisión propia sus actividades están siendo sancionados", dijo el funcionario, quien advirtió que "si no reculan en su posición y si no toman de nuevo las actividades, podrán perder la licencia".

.@martinezjg "Queremos insistir a los transportistas que tienen contrato de operación con @ANT_ECUADOR y que no cumplan con sus contratos serán sancionados en caso de no retomar sus actividades con normalidad". #DecididosACrecer@ottosonnenhpic.twitter.com/jZlZFH4ZB9 — ObrasPúblicas (@ObrasPublicasEc) October 4, 2019

En conferencia de prensa, junto al vicepresidente ecuatoriano, Otto Sonnenholzner, Martínez informó que han mantenido reuniones con todos los sectores del transporte que regula la ANT y los que prestan servicio de movilización de pasajeros intra e interprovincial.

¿Por qué protestan los transportistas?

Las diferentes federaciones de transporte del país, que incluyen a transportistas de pasajeros, taxistas, carga pesada, institucional, entre otros, iniciaron un paro nacional el pasado jueves, en rechazo a la eliminación del subsidio estatal a las gasolinas extra y ecopaís, además del diésel, que usa la mayoría.

La medida fue anunciada el pasado martes por el presidente del país, Lenín Moreno, y confirmada mediante el Decreto Ejecutivo 883, emitido al siguiente día. La decisión contempla un alza significativa de los combustibles; las gasolinas extra y ecopaís pasaron de costar 1,85 doláres a 2,39 por galón; mientras, el diésel subió de 1,03 dólares a 2,29, un aumento del 123 %.

Para levantar la medida de paro, una de las exigencias de los transportistas es la derogatoria de ese decreto. Sin embargo, el Gobierno ha informado que dialogan para ajustar el pasaje, en el caso del transporte de pasajeros.

"Nosotros no queremos perjudicar en absoluto al sector de la transportación, lo que deseamos es que se restablezca el equilibrio con una tarifa acorde que no impacte negativamente a los ciudadanos, que sea justo, dado el incremento del costo del combustible", mencionó Martínez.

Detalló que este viernes el directorio de la ANT realiza una reunión donde se discute el posible aumento del pasaje intra e interprovincial; así como recomendaciones para posibles incrementos del pasaje urbano, que corresponde a los municipios.

También plantearán recomendaciones a los municipios para el cálculo de la tarifa de los taxis, un sector que también se mantiene en protesta; aunque Martínez condicionó un diálogo con este gremio hasta que depongan la medida.

La situación en el país

Por el momento, el Gobierno mantiene un estado de excepción decretado este jueves por el mandatario, en medio de las manifestaciones, que fueron ampliamente reprimidas, y a las que se sumaron diferentes gremios, como el estudiantil y el indígena.

Pese a ello, este viernes decenas de personas mantienen protestas en varios puntos del país, aunque son controladas por militares y policías, cuyo número de efectivos se incrementó tras la medida gubernamental. Además del alza de la gasolina, protestan contra una serie de reformas laborales y tributarias, que el Ejecutivo enviará al Parlamento, en respuesta a un acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Hasta el momento, 350 personas han sido detenidas en todo el territorio, según informaron los ministerios de Defensa e Interior.